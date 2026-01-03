Netflix y Warner: el plan que podría acortar la vida de las películas en los cines

La compra en curso de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sigue dando de qué hablar y esta vez por un plan de la plataforma de streaming que podría afectar a los cines.
El gigante del streaming desea mantener las películas en pantalla grande por solo 17 días, en el marco de la posible adquisición del histórico estudio.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el eje del conflicto es que Netflix querría mantener las películas en los cines por solo 17 días, lo cual afectaría al cine. Distintas versiones señalan que dentro de la plataforma de streaming habría una idea para impulsar una ventana cinematográfica extremadamente corta.
El antecedente no es nuevo, ya que, tras la pandemia, las ventanas se flexibilizaron y surgieron acuerdos de apenas 17 días ligados al estreno en PVOD (Premium Video On Demand), como los firmados por Universal en Estados Unidos.
Sin embargo, el escenario cambia drásticamente si ese recorte se traslada a un pase directo al streaming por suscripción, un movimiento que podría impactar de lleno en la taquilla y acelerar la pérdida de público en los cines.
Desde Netflix buscan bajar el tono del conflicto, siendo Ted Sarandos quien aseguró que la compañía no compra estudios para erosionar su valor y que, al menos en una primera etapa, se mantendría el esquema tradicional de estrenos en salas.
No obstante, también remarcó que las ventanas deben “evolucionar” y ser más “amigables” para el público, una definición que en la industria se interpreta como un acceso más rápido a los títulos desde la plataforma.
La compra de Warner Bros. Discovery por Netflix fue confirmada en diciembre de 2025, en una operación histórica de unos 82.700 millones de dólares. Actualmente se está en la etapa de integración de catálogos y activos, con la separación de Discovery Global prevista para 2026.
El 5 de diciembre de 2025, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery, superando las ofertas de Paramount y Comcast. La compra abarca los estudios de cine y televisión de Warner Bros., además de HBO y HBO Max, lo que significa que Netflix ahora controla uno de los catálogos más valiosos de la industria. Está previsto que la separación de Discovery Global se complete en 2026, como parte de la reorganización posterior a la fusión.
Netflix integrará el contenido de Warner y HBO en su plataforma, lo que podría redefinir la competencia en streaming. Paramount intentó una OPA hostil por 108.000 millones, pero Netflix logró cerrar el acuerdo. Escenario de concentración: La operación marca un nuevo nivel de consolidación en Hollywood, con menos jugadores, pero más poderosos.