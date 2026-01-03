Durante todo el mes de enero

Liberan en YouTube "El Nombrador, una película sobre Daniel Toro"

Su directora, Silvia Majul, pone a disposición esta obra de 2021, en que Daniela Toro, hija menor, visitó a su padre y entrevistó a diferentes figuras del folclore. Apoyada por el Incaa, recorrió festivales tanto en el país como en Moscú, recorrió los cines y se transmitió por la TV Pública.