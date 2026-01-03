Liberan en YouTube "El Nombrador, una película sobre Daniel Toro"
Su directora, Silvia Majul, pone a disposición esta obra de 2021, en que Daniela Toro, hija menor, visitó a su padre y entrevistó a diferentes figuras del folclore. Apoyada por el Incaa, recorrió festivales tanto en el país como en Moscú, recorrió los cines y se transmitió por la TV Pública.
Daniel Toro en sus años de éxito y en sus últimos tiempos, en el afiche de la película. Foto: Gentileza El Jume Prensa y Producción / Tres Lomas Films
“El Nombrador, una película sobre Daniel Toro” es una película documental que aborda la vida de uno de los artistas más importantes de la música argentina: Daniel Toro. Cantor, guitarrista, compositor y autor de clásicos como “Zamba para olvidarte”, “Mi mariposa triste” (junto a Julio Fontana), “El Antigal”, “Cuando tenga la tierra” (junto a Ariel Petrocelli), entre otros grandes temas.
Con motivo del 85° aniversario del nacimiento del artista, este 3 de enero, la película estará liberada durante todo el mes en el canal de YouTube de su directora, Silvia Majul.
Seleccionada en el Ficic (Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín); por el Festival Internacional “Adentro” (Komil’fo, Moscú, Rusia); el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el Mafici en Competencia Internacional de Largometrajes; en el Festival Escenario: Cine + Música y en el Festival de Cine Independiente “Lorenzo Kelly” en la Patagonia argentina.
Fue solicitada por Cancillería para ser parte del Archivo Audiovisual de más de 100 embajadas del mundo y de la Unsam como parte del patrimonio audiovisual de la Universidad de San Martin.
Tuvo su suceso en el Cine Gaumont de Buenos Aires, donde permaneció por tres semanas; además de una presentación especial en Centro Cultural San Martín junto a otras películas del mismo género.
Participó en la Semana de La Cultura de Río Cuarto, en el marco de Encuentro de Difusores del Festival de Folclore de Cosquín, Festival del Poncho, varias proyecciones en la TV Pública; además de recorrer todas las salas del país.
Fue seleccionada por “Solo fui al cine” como una de las 10 mejores películas del 2021. Es una de las pocas películas documentales dedicadas a la música popular que cuenta con banda sonora, la cual estuvo postulada a los Premios Gardel.
Sinopsis
Daniela Toro viaja a Salta para encontrarse con su padre, mientras repasa algunos momentos de su carrera: canciones, recuerdos, sucesos, los oscuros años de la censura y de las operaciones de garganta que le fueron apagando su voz. Daniela entrevista a periodistas e intérpretes y siente que la voz de su padre se mantiene viva en la memoria de los cantores del país, de diferentes géneros, y de un público fiel -y anónimo- que lo admira desde distintos rincones del mundo. Daniela teje un puente entre su padre y ese público que lo sigue amando y escuchando como así también con la juventud y los nuevos cantores.
El rodaje fue realizado entre enero y marzo de 2020, y tuvo lugar en las provincias de Córdoba, Salta y Buenos Aires. La película documental contó con el apoyo del Incaa, la participación del mismo Daniel Toro, y la hija menor del músico -también cantante- Daniela Toro, productora musical de la película y de la banda sonora. También participaron los otros hijos músicos de Daniel (Claudio, Facundo, Carlos y Miguel)
Esta realización audiovisual cuenta con material inédito de Miguel Abuelo cantando folclore, del mismo Daniel Toro en el Festival de Cosquín de los 60, además de grabaciones exclusivas para este proyecto. Los valiosos testimonios de Julio Fontana, Mario Arce, Marcelo Simón, Carlos Pollice, Sergio Castro, Emiliana Merino, José Ceña y el psicólogo y músico Mauricio Castelao. Además, los testimonios y su arte, artistas de la talla de Teresa Parodi, Víctor Heredia, Abel Pintos, Diego Torres, Ricardo Mollo, Nadia Larcher, Los Carabajal, Samir Petrocelli, Belén Jaramillo y Franco Ramírez.
Dirección y producción: Silvia Majul / Producción musical: Daniela Toro / Producción general: Eduardo Fisicaro / Producción ejecutiva: María Vacas / Jefa de producción: Fidela Carrasco / Asistente de dirección: Guido Rossetti / Guión: Silvia Majul y Julián Troksberg / Director de fotografía: Carlos “Indio” Leiva / Sonido: Damián Payo - Ciro Rossetti/ Edición: Eduardo Fisicaro / Asistente de edición de sonido y mastering: Germán Asís / Asistente de montaje: Josefina Marcel / Cámaras: Guido Rossetti - Indio Leiva - Eduardo Fisicaro- Ciro Rossetti - Fidela Carrasco - Diego Cogno - Marcelo Gattolin / Producción en Salta: Rodrigo Sánchez / Producción en Cosquín: Sandra Albertocco / Producción en Buenos Aires: Ailu Ramírez/ Locaciones: Fidela Carrasco - Rodrigo Sánchez - Eduardo Fisicaro- / Tres Lomas Films y El Jume Producciones / Investigación Histórica: Pablo Ceña / Traducción: Carolina Mizrahi / Diseño y arte: Noe Gaillardou / Prensa: Cynthia Sabat.
Banda sonora
Producción musical: Daniela Toro.
Grabación, mezcla y mastering: Germán Asís.
Estudio: Daniel Toro Estudio de grabación.
Artífice
Silvia Majul nació en Llao Llao, Río Negro, pero vivió en Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente está radicada en Unquillo. Es agente de prensa, realizadora audiovisual autodidacta y colaboradora en medios radiales, televisivos y gráficos desde hace tres décadas. Como agente de prensa trabajó con artistas, actores y escritores nacionales y extranjeros de un gran abanico ecléctico.
Ideó y produjo muestras, espectáculos y el álbum doble “Canciones para no morir”, homenaje a Hamlet Lima Quintana, con importantes artistas de todos los géneros. Como realizadora audiovisual dirigió “Un pueblo hecho canción, una película sobre Ramón Navarro” (2017), “El Nombrador, una película sobre Daniel Toro” (2021) y -con dirección colectiva- el “El andariego, historia de un grupo vocal” (2024). También colaboró en la investigación y prensa de otras películas, produjo y fue guionista de ciclos para canales de Buenos Aires y Córdoba.
En el plano literario escribió el ensayo “Entré a mi pago sin golpear. La identidad cultural santiagueña en algunas canciones de Trullenque”, junto a Carlos Juárez Aldazábal; y obtuvo 2° Premio Fundación Cultural de Santiago del Estero.