Oasis Live '25 Fan Store se anticipa a la llegada de la banda

La tienda de fans de Oasis llega a Buenos Aires antes del tramo sudamericano de su gira mundial, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate, con entradas agotadas.
En vez de venderse exclusivamente en los shows, el merchandising exclusivo de la gira de la banda de los hermanos Gallagher también se podrá conseguir en una tienda oficial para fans, que funcionará por tiempo limitado en el Alto Palermo de Buenos Aires
El fan store abrirá sus puertas el 1 de noviembre de 10 a 20 en Alto Palermo (Av. Santa Fe 3253, Buenos Aires), a pocos pasos de la estación de subte Bulnes.
En el local se podrá conseguir la colección oficial de merchandising Oasis Live ‘25, que incluye indumentaria para hombre, mujer y niños, además de remeras, buzos, camperas, accesorios y mucho más. También estará disponible, limitadamente, la colaboración oficial Adidas X Oasis.
El espacio contará además con remeras exclusivas con artes icónicos de álbumes y singles de la banda, incluyendo “Definitely Maybe”, “(What’s the Story) Morning Glory?”, “Wonderwall”, “Supersonic”, entre otros.
Después de 16 años, la banda británica vuelve a Buenos Aires para presentarse en el mismo estadio donde tocó por última vez en Argentina. En aquella ocasión, tocaron frente a 70.000 fans. Su visita de 2009 marcó el cuarto y último show del grupo en el país, tras sus conciertos en Luna Park (1998) y Campo de Polo (2001 y 2006). Ahora, en 2025, regresan con dos fechas en noviembre en el estadio River Plate, recibidos por un público que los esperó durante más de una década y media.
Pocas bandas han forjado un vínculo tan apasionado con el público argentino como Oasis. Desde su primera visita, tanto Liam como Noel Gallagher han destacado la energía y la devoción únicas de sus fans en Argentina, describiendo sus shows aquí como algunos de los más inolvidables de sus carreras.
Se aceptarán visitas sin cita previa, pero para evitar esperas, los visitantes pueden reservar su visita con antelación aquí.
Más información para los fans en www.oasisinet.com.
