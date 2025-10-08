#HOY:

La UNA lanzó Ojos de Videotape, una revista digital de artes audiovisuales

El nombre se inspira en la canción de Charly García, como una invitación a mirar y escuchar el pasado para abrir nuevas preguntas sobre el futuro de la imagen. La nueva publicación reúne más de 40 artículos, ensayos y reseñas sobre cine, cultura y universidad, disponibles en línea y de acceso libre.

La portada de este primer número. Foto: Gentileza UNA
 17:14

El Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) presentó Ojos de Videotape, una revista digital dedicada al arte y la cultura, con foco en el cine, lo audiovisual y los debates universitarios en Argentina y América Latina.

El nombre se inspira en la canción de Charly García, como una invitación a mirar y escuchar el pasado para abrir nuevas preguntas sobre el futuro de la imagen. La publicación reúne más de cuarenta textos entre presentaciones, artículos, ensayos, entrevistas, testimonios y reseñas.

Entre las secciones del primer número se destacan: Favio. Magia, Oficio y Pasión; El Reparto de lo Sensible; un dossier especial sobre El Eternauta; Papeles de Investigación y La Vida Después, con producciones de posgrado. También se incluye una conversación sobre los 25 años del Posgrado de Arte Terapia.

En esta edición participaron docentes, estudiantes, graduados y no docentes del DAAV, con firmas como Myriam Angueira, Gustavo Aprea, Natalia Taccetta, Marcos López Echagüe, Melina Ramos y Gabriel D’Iorio, entre otros.

Ojos de Videotape ya está disponible en línea de manera gratuita en https://audiovisualesuna.ar/ojos-de-videotape/.

