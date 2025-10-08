Mirada académica

La UNA lanzó Ojos de Videotape, una revista digital de artes audiovisuales

El nombre se inspira en la canción de Charly García, como una invitación a mirar y escuchar el pasado para abrir nuevas preguntas sobre el futuro de la imagen. La nueva publicación reúne más de 40 artículos, ensayos y reseñas sobre cine, cultura y universidad, disponibles en línea y de acceso libre.