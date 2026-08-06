El 19 de marzo, en el Movistar Arena

Vuelve La Oreja de Van Gogh a la Argentina, con Amaia Montero como vocalista

A 30 años de sus comienzos, la banda española más premiada de su generación -Grammy Latino, cinco Premios Ondas y reconocimientos en Viña del Mar- vuelve con su formación al frente de un repertorio que ya vive en el 1 Billion Club de Spotify. Será con “Tantas cosas que contar”, la gira que repasa los himnos que marcaron a varias generaciones.