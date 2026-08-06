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El 19 de marzo, en el Movistar Arena

Vuelve La Oreja de Van Gogh a la Argentina, con Amaia Montero como vocalista

A 30 años de sus comienzos, la banda española más premiada de su generación -Grammy Latino, cinco Premios Ondas y reconocimientos en Viña del Mar- vuelve con su formación al frente de un repertorio que ya vive en el 1 Billion Club de Spotify. Será con “Tantas cosas que contar”, la gira que repasa los himnos que marcaron a varias generaciones.

Amaia al frente del escenario; al fondo, Xabi San Martín en los teclados. Foto: Gentileza Dale Play LiveAmaia al frente del escenario; al fondo, Xabi San Martín en los teclados. Foto: Gentileza Dale Play Live
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Tras protagonizar uno de los regresos más multitudinarios y celebrados de la música española con su gira “Tantas cosas que contar”, La Oreja de Van Gogh confirma su llegada a la Argentina: la banda se presentará el 19 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su primera gira latinoamericana en esta nueva etapa.

Reencuentro

El fenómeno que sigue llenando los principales escenarios de España durante 2026 -con más de 400.000 entradas vendidas- cruza el Atlántico para reencontrarse con una de las comunidades de seguidores más fieles y apasionadas del mundo. La gira agotó entradas en tiempo récord en recintos históricos de toda la geografía española antes de anunciar su salto al continente americano.

El eje de esta nueva era es un hito histórico: el regreso de Amaia Montero Saldías, la voz de la etapa fundacional del grupo. Nacida en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh celebra tres décadas de trayectoria como una de las formaciones más importantes del pop-rock en español, con millones de discos vendidos y un legado que trasciende generaciones.

Completan la formación los fundadores Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería); Imanol Goikoetxea reemplaza en la guitarra a Pablo Benegas en este último año.

Vuelve La Oreja de Van Gogh a la Argentina, con Amaia Montero como vocalistaEl fenómeno que sigue llenando los principales escenarios de España durante 2026 -con más de 400.000 entradas vendidas- cruza el Atlántico. Foto: Gentileza Dale Play Live

Himnos

El show propone un viaje nostálgico por los himnos que forman parte de sus más de treinta años de historia: “Cuídate”, “La playa”, “Puedes contar conmigo”, “Rosas”, “20 de enero” y tantas otras canciones que siguen latiendo en la memoria colectiva.

El repertorio suma, además, nuevos temas como “Todos estamos bailando la misma canción”, presentado a fines de 2025. Este año, Rosas superó los mil millones de reproducciones y entró al 1 Billion Club de Spotify, una muestra de la vigencia intacta de su cancionero.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos han seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”, afirmaron.

Entradas

Vuelve La Oreja de Van Gogh a la Argentina, con Amaia Montero como vocalista: Álvaro Fuentes (bajo), Haritz Garde (batería), Montero y Xabi San Martín (teclados)Fundadores: Álvaro Fuentes (bajo), Haritz Garde (batería), Montero y San Martín (el guitarrista Pablo Benegas no forma parte de la gira). Foto: Gentileza Dale Play Live

El jueves 6 de agosto a las 16 comienza la preventa Santander, con seis cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito desde la App Santander o con Modo. La venta general inicia el viernes 7 a la misma hora, siempre a través de www.movistararena.com.ar.

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