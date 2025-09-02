#HOY:

Concierto didáctico de la Orquesta Sinfónica de Niños de Santa Fe

La propuesta, a realizarse el 17 de septiembre en ATE Casa España, está destinada a escuelas públicas y privadas, especialmente para segundos y terceros grados de primaria.

Los niños y niñas podrán descubrir cómo suenan los distintos instrumentos, cómo se organizan en una orquesta y la importancia de hacer música en conjunto. Foto: Gentileza Ministerio de Cultura
 9:30

La Orquesta Sinfónica de Niños de la Escuela de Música Nº 9.901 “Orquestas de Niños y Juvenil” realizará un concierto didáctico destinado a escuelas públicas y privadas, especialmente para alumnos y alumnas de segundos y terceros grados de escuela primaria.

A través de un recorrido musical pensado especialmente para las infancias, los niños y niñas podrán descubrir cómo suenan los distintos instrumentos, cómo se organizan en una orquesta y la importancia de hacer música en conjunto. Será una experiencia enriquecedora, donde la música se convierte en un puente hacia el aprendizaje, el disfrute y la participación activa.

El encuentro se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 15 en ATE Casa España (Rivadavia 2871, Santa Fe).

La actividad es gratuita con cupo limitado, por lo cual hay que inscribirse por correo electrónico a [email protected], hasta el 12 de septiembre (o hasta agotar los lugares).

