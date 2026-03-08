Música en el Mes de la Mujer con dos invitadas de lujosin

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente de la cartera de Cultura encabezada por la ministra Susana Rueda, se presentará en su segundo concierto de temporada el día viernes 13 de marzo a las 21 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457), con entrada libre y gratuita.
En esta oportunidad, la batuta a cargo será la de la Maestra argentina Cecilia Castagneto y contará con la participación de la mezzosoprano chilena María Luisa Merino Ronda. Las dos artistas se presentarán en calidad de invitadas.
Estreno mundial
El programa estará compuesto por “Las noches de estío”, Op. 7, de H. Berlioz; el poema sinfónico “La Valse”, de M. Ravel y el estreno mundial de “Vale cuatro”, de la compositora argentina Águeda Garay.
Localidades anticipadas
El retiro de entradas estará disponible desde el lunes 9 de marzo hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, el personal de sala dejará ingresar público libremente hasta completar los espacios vacíos, en el caso de haberlos.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.