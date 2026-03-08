Con un estreno mundial

Música en el Mes de la Mujer con dos invitadas de lujosin

El concierto será el 13 de marzo, en el Centro Cultural Provincial, con entrada gratuita y cupo limitado. La batuta estará a cargo de la maestra argentina Cecilia Castagneto y contará con la participación de la mezzosoprano chilena María Luisa Merino Ronda.