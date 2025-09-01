El viernes, en el CCP

Noche impresionista: nuevo concierto de la Sinfónica santafesina

La orquesta provincial presentará un programa con obras de Maurice Ravel y Claude Debussy. El podio estará ocupado por la maestra de origen cubano Yeny Delgado, y contará con la participación, como solista, de la pianista Lilia Salsano.