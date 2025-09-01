Noche impresionista: nuevo concierto de la Sinfónica santafesina

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, elenco que depende del Ministerio de Cultura, actuará nuevamente en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457) en lo que será su décimo segundo concierto en lo que va del año y tendrá lugar el próximo viernes 5 de septiembre, a las 21, con ingreso gratuito pero cupo limitado.
En esa oportunidad, el podio estará ocupado por la maestra de origen cubano Yeny Delgado, actual Directora Titular y Artística de la Orquesta Estable de Tucumán; y contará con la participación, como solista, de la pianista Lilia Salsano, integrante del ensamble sinfónico.
El programa será un guiño al impresionismo musical, con obras de Maurice Ravel y Claude Debussy.
Entradas
Estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre hasta el viernes 5 en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando así un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, el personal de sala dejará ingresar público libremente hasta completar los espacios vacíos, en el caso de haberlos.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.