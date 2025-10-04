Primer material de estudio

Pacho y las Máquinas presenta su "Picado Fino"

Después de recorrer escenarios con diferentes formaciones, el músico y productor santafesino Pacho Geller inaugura una nueva etapa artística con este trabajo, que reúne dos canciones: “Izquierda Arriba Derecha Abajo” (con la participación de T.a.t.i.a.n.o) y “Pensalo de nuevo”.