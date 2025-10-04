Pacho y las Máquinas presenta su "Picado Fino"

Después de recorrer escenarios con diferentes formaciones, el músico y productor santafesino Pacho Geller inaugura una nueva etapa artística con Pacho y las Máquinas, proyecto con el que edita su primer disco de estudio: “Picado Fino”.
El trabajo -ya disponible en plataformas digitales- reúne dos canciones: “Izquierda Arriba Derecha Abajo” (con la participación de T.a.t.i.a.n.o) y “Pensalo de nuevo”. Con una propuesta estética renovada, Pacho fusiona texturas electrónicas, punk y sonidos del litoral argentino, dando vida a un estilo propio que define como “post punk del litoral”. Sus canciones conservan la reflexión existencial de trabajos anteriores, pero esta vez apuestan por una poesía directa y despojada.
La obra parte de paisajes sonoros de su ciudad natal, Santa Fe, para expandirse hacia universos de sintetizadores, guitarras eléctricas, vocoder y baterías electrónicas programadas. Pacho lo define como "una especie de punk con estética electrónica y raíces santafesinas" resultado es un viaje contemporáneo que conecta raíces y experimentación.
Grabado entre 2023 y 2025 en Eternia Estudio (Santa Fe, Argentina).
Composición, producción, mezcla y mastering: Pacho Geller.
Músico invitado: T.a.t.i.a.n.o (sample toys en “Izquierda Arriba Derecha Abajo”).
Arte de tapa: idea: T.a.t.i.a.n.o; foto: Pacho Geller; diseño: Aitor Aramberry.
Es músico, productor y compositor santafesino que desde muy joven encontró en la música un espacio de expresión y de búsqueda estética. Su trayectoria se caracteriza por la fusión de géneros, la experimentación sonora y una lírica que dialoga con lo cotidiano y con el paisaje cultural del litoral argentino.
Durante varios años fue la voz y la guitarra de Pacho y los Limones, proyecto con el que recorrió escenarios de la región y se consolidó dentro de la escena independiente. A partir de allí abrió nuevas líneas creativas, entre ellas Mini Elefant, un proyecto de música electrónica en el que explora texturas digitales, beats minimalistas y atmósferas contemporáneas.
En la actualidad impulsa su propuesta más personal: Pacho y las Máquinas, donde combina influencias del post punk, el rock alternativo y la canción de autor. Recientemente, estrenó su primer disco de estudio, Picado Fino, una obra que marca el inicio de una nueva etapa y que lo reafirma como una de las voces emergentes más singulares de Santa Fe.
El viernes 17 de octubre a las 20.30 se realizará el Festival Picado Fino en el Centro Cultural y Social El Birri (Gral. López 3698, Santa Fe). La jornada abrirá con Lowmax.DJ, contará con visuales en vivo de Flordeceibo y tendrá como eje la presentación del primer disco de Pacho y las Máquinas, “Picado Fino”. También participarán Zuvegé & Las Flores del Ceibo y Woareber, con una propuesta de electro-rock. Las entradas están disponibles en Ticketway.com.ar.
