Nuevo single de Pasamanos: "Todos soñamos"

La mítica banda santafesina anuncia el lanzamiento de su nuevo single, sucesor de “Resiste” y parte del próximo álbum de estudio “La trampa está tendida”, que verá la luz antes de fin de año.
Pasamanos 2025: Los históricos Marcelo Heer (batería y coros) y Mario Ludueña (bajo); la nueva incorporación, Hernán Castillo (guitarra y coros; en el disco grabó Fede Teiler); y el fundador, Eduardo Gaviola.
La banda santafesina Pasamanos anuncia el lanzamiento de su nuevo single “Todos soñamos”, disponible en todas las plataformas digitales desde el viernes 5 de septiembre de 2025. El estreno sucede a “Resiste” y reafirma el presente creativo de la agrupación.
Ambos sencillos anticipan el próximo álbum de estudio “La trampa está tendida”, que verá la luz antes de fin de año. El disco reúne nuevas composiciones y marca una etapa de madurez artística, combinando frescura, raíces locales y la fuerza del rock alternativo.
Con una lírica inspiradora, “Todos soñamos” transmite un mensaje colectivo de esperanza y unidad, buscando conectar con públicos diversos a través de un sonido auténtico y actual.
El single fue ejecutado, grabado, mezclado y masterizado por el mismo equipo técnico y artístico de “Resiste”: grabado en Estudios Sonorámica por Mati Medús y Seba Ruiz, en Estudios Santa Fe Recording por Federico y Adrián Forni, y masterizado por Ramiro Genevois en Estudio El Pote.
Ficha técnica
Eduardo Gaviola: voz y guitarra.
Mario Ludueña: bajo.
Marcelo Heer: batería y coros.
Federico Teiler: guitarra.
Historia viva
Pasamanos es una banda santafesina de rock alternativo con cuatro décadas de trayectoria, reconocida por su identidad sonora propia y su compromiso con la escena independiente. Formada en 1985 por Eduardo Gaviola, la banda ha experimentado diversas etapas y formaciones, manteniendo siempre una esencia creativa y comprometida con la música independiente.
A lo largo de su historia, Pasamanos ha producido varios trabajos discográficos, incluyendo “Films de la vida cotidiana” (1985), “3000 Santa Fe” (1987), “Medios seductores” (1989), “Montados al Salmón” (1992), “La banda nativa” (1999) y “La suerte está echada” (2009) y “¿Qué hay de nuevo viejo?” (2015). Estos álbumes reflejan la evolución musical de la banda y su capacidad para reinventarse sin perder su identidad.
En la actualidad, la formación de Pasamanos está integrada por Eduardo Gaviola en voz y guitarra, Mario Ludueña en bajo, Marcelo Heer en batería, coros y steel drum, y Hernán Castillo en guitarra y coros. Este cuarteto continúa explorando nuevos sonidos y propuestas artísticas.
