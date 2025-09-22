Ópera prima de ficción

"El infierno de los vivos", de Alberto Gieco, se estrena en el Cine América

Para celebrar el Día del Cine Santafesino, la avant première se realizará el sábado 27 de septiembre a las 20 en el espacio cultural ubicado en calle 25 de Mayo 3075. El filme fue rodado durante 2023 en Santa Fe, Rincón y Santa Clara de Buena Vista. Entradas en venta en boletería del Cine América.