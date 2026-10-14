El nuevo álbum de Pet Shop Boys, “A man from the future”, una colaboración con el biógrafo de Alan Turing, Andrew Hodges, ya está disponible a través de Parlophone Records. La nueva composición musical incluye canciones, palabra hablada y música electrónica y orquestal, y explora ocho capítulos significativos en la vida y muerte de Alan Turing.
Pet Shop Boys homenajea a Alan Turing en "A man from the future"
El disco explora el trabajo pionero y el legado del matemático y precursor de la informática, con música y letra del dúo integrado por Neil Tennant y Chris Lowe. Trabajaron junto a Andrew Hodges (biógrafo de Turing) y la actriz Juliet Stevenson en la narración, y sumaron orquestaciones de Sven Helbig interpretadas por el Manchester Camerata Octet.
Junto a la música y la letra de Pet Shop Boys hay una narración, hablada por la actriz Juliet Stevenson, tomada del libro de Andrew Hodges “Alan Turing: the Enigma”, que ha sido editado y ampliado por Neil Tennant y Andrew Hodges.
La música es una combinación de electrónica y cuerdas con arreglos de cuerdas de Sven Helbig interpretados por el Manchester Camerata Octet. Los niños del coro de la Manchester Grammar School también cantan en cuatro pistas. El álbum fue producido por Pet Shop Boys y Sven Helbig.
Historia de vida
Las ocho pistas exploran la vida, la muerte y la influencia del pionero matemático y criptoanalista británico que sentó las bases de la informática moderna.
La historia de Turing se desarrolla cronológicamente desde sus días escolares, con su interés inicial en las matemáticas y la ciencia y su toma de conciencia de su sexualidad, hasta sus días universitarios en Cambridge y su papel principal trabajando para el gobierno británico descifrando los mensajes encriptados de la máquina Enigma alemana durante la Segunda Guerra Mundial.
También su lugar en la invención de la computadora digital, su predicción de la inteligencia artificial, su juicio y condena por una relación homosexual, y luego su suicidio en 1954.
La última pista presenta un pasaje grabado por el ex primer ministro Gordon Brown de su declaración de 2009 reconociendo el trabajo pionero de Turing para ayudar al Reino Unido a ganar la guerra y pidiendo disculpas por el trato inhumano que recibió cuando fue condenado bajo leyes homófobas, seguido por el perdón real póstumo concedido por la reina Isabel II en 2013.
Las palabras finales evocan la importancia de su trabajo para el mundo digital de hoy y dejan al oyente con preguntas para el futuro.
Proceso creativo
Neil Tennant y Chris Lowe escribieron originalmente la obra con Andrew Hodges en 2012-13 y la interpretaron con la BBC Concert Orchestra y los BBC Singers en un concierto nocturno de los BBC Proms en julio de 2014 en el Royal Albert Hall.
Más de una década después decidieron revisaron la pieza para darle un mayor énfasis electrónico y Sven Helbig sugirió reelaborar sus orquestaciones en un arreglo más íntimo para ocho intérpretes de cuerdas. Andrew Hodges sugirió actualizaciones para el texto hablado.
Pet Shop Boys dicen: “ Nuestra motivación al crear esta obra fue hacer un homenaje musical a Alan Turing, quien dio tanto a su país y al mundo y fue recompensado por ello siendo perseguido por su sexualidad”.
“Alan hizo una contribución masiva a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y fue un pionero de la informática, imaginando un mundo con computadoras inteligentes. También esperaba un momento en el que ser gay se aceptara como algo normal. Tanto en su vida profesional como privada, estuvo adelantado a su tiempo”.
“A man from the future” ya está disponible en vinilo, CD, Blu-ray audio y en formato digital.
Lista de canciones
1. Natural wonders every child should know
2. He dreamed of machines
3. The Enigma
4. Other ranks
5. The memory and the control
6. The trial
7. Only in his death
8. A man from the future
Protagonistas
Pet Shop Boys han vendido más de 50 millones de discos, han publicado 60 sencillos a lo largo de cinco décadas y son el dúo más exitoso del Reino Unido de todos los tiempos.
En 2024 lanzaron su 15° álbum, “Nonetheless”, que alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido en su primera semana de lanzamiento: su álbum de estudio con la posición más alta desde 1993.
La aclamada gira de Pet Shop Boys, “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, continúa este año con fechas en el Reino Unido y Europa. En abril publicaron “Pet Shop Boys Volume”, un nuevo libro de tapa dura publicado para coincidir con el 40.º aniversario del lanzamiento de su álbum debut de 1986, “Please”.
Andrew Hodges ha combinado su trabajo como matemático profesional con la escritura de un distintivo carácter personal e histórico. Su biografía de 1983, “Alan Turing: the Enigma”, entrelaza la vida de Turing como fundador de la ciencia de la computación, el principal descifrador de códigos de la Segunda Guerra Mundial y un hombre gay perseguido.
Su libro llevó esta historia oculta a un amplio público y se ha mantenido impreso desde entonces. Ha aparecido en numerosas traducciones y fue dramatizado por Hugh Whitemore como “Breaking the Code” para teatro y televisión. También se utilizó para la película “The Imitation Game”.
Es miembro de Wadham College, Universidad de Oxford, y se ha dedicado principalmente al trabajo científico como colega del premio Nobel Roger Penrose.
Pero en 2007 su popular libro “One to Nine” reveló el carácter personal de Andrew, con referencias a los Pet Shop Boys entretejidas en la ilustración de ideas matemáticas. Siempre había sido un gran admirador, por lo que respondió con entusiasmo cuando Neil y Chris le propusieron el proyecto de “A man from the future”.
Sven Helbig es un compositor alemán que combina la música de orquesta clásica y coro con la electrónica moderna. Ha publicado varios álbumes y anteriormente trabajó con Pet Shop Boys en el ballet “The Most Incredible Thing”.
Juliet Stevenson es una actriz británica ganadora del premio Olivier, conocida por sus interpretaciones en teatro, cine y televisión. Ha trabajado extensamente para la Royal Shakespeare Company, el National Theatre, el Young Vic, el Almeida y el Royal Court. Sus películas incluyen “Truly Madly Deeply”, “Bend It Like Beckham” y “Mona Lisa Smile”.
Manchester Camerata es una orquesta británica pionera que reinventa con frecuencia la música clásica y ha colaborado con diversos artistas internacionales, desde Martha Argerich hasta New Order.