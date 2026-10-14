Una vida en ocho canciones

Pet Shop Boys homenajea a Alan Turing en "A man from the future"

El disco explora el trabajo pionero y el legado del matemático y precursor de la informática, con música y letra del dúo integrado por Neil Tennant y Chris Lowe. Trabajaron junto a Andrew Hodges (biógrafo de Turing) y la actriz Juliet Stevenson en la narración, y sumaron orquestaciones de Sven Helbig interpretadas por el Manchester Camerata Octet.