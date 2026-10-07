La música, de luto

Murió Piero: la historia del hombre que convirtió sus canciones en parte de la memoria argentina

El cantautor murió este miércoles a los 81 años. “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Coplas de mi país” son parte de un repertorio que atravesó generaciones y convirtió a Piero en una de las voces más reconocibles de la canción popular.