"De puentes y mendigos": cómo convertir un viaje interior en música universal

Federico Pierro es cantante, compositor y productor italo-argentino. Esas dos nacionalidades definieron su trabajo artístico, que se mueve entre la música popular y el tango.
El trabajo, disponible en plataformas digitales, combina letras de Gramsci, Niemöller y Darcy Ribeiro con tango, pop-rock y candombe. Los detalles de un proceso que llevó años.
En 2017, lanzó su primer disco "Inmigrante, la voz del desarraigo". Desde 2018, divide su actividad artística entre América, Europa y Asia. En 2021, grabó su segundo trabajo discográfico, "Conurbano", en el que también fue compositor y arreglador.
En septiembre, puso a disposición del público de las plataformas digitales su nuevo álbum, que lleva por título "De puentes y mendigos".
Según el propio artista, es "un viaje emocional impulsado por la necesidad de explorar la vulnerabilidad, los procesos de transformación personal y las emociones que muchas veces quedan relegadas en el vértigo cotidiano".
-El nuevo disco se presenta como una ópera pop-rock de carácter conceptual, atravesada por la vulnerabilidad y la transformación. ¿En qué momento de tu vida sentiste la necesidad de construir este viaje musical?
–En el momento que sentí la necesidad de emprender nuevamente un viaje interior. Desde hace tiempo vengo haciendo este "juego" de ir hacia adentro y luego hacia afuera.
Algo parecido me ocurrió cuando realicé mi primer álbum en 2017. En aquella ocasión tuve la necesidad de mirar hacia dentro, de profundizar en mis raíces, entender de dónde vengo y escuchar las historias de mis antepasados.
Después, apareció la pulsión de ir hacia afuera: mostrar mi trabajo al mundo. No solo el mío, también integrarme, como cantor, en proyectos de tango, compañías y orquestas de Europa, especialmente dentro del tango milonguero, que también me representa.
Luego llegó la pandemia, que me llevó de nuevo hacia adentro, en muchos sentidos: regresar a mi país, enfrentar el encierro, la soledad.
En ese contexto surgió mi segundo disco, un proyecto nacido a partir de una convocatoria a mis seguidores en redes sociales, les pedí que me enviaran textos para ponerles música. De esa búsqueda seleccioné los que más me representaban.
Lamentablemente no pude presentarlo en vivo debido a la compleja situación del momento, que hacía muy difícil concretar proyectos presenciales, sobre todo siendo un artista independiente.
En 2022 regresé a Italia, donde actualmente vivo, y logré recorrer más de veinte países (incluyendo Asia y América) cantando en diversas milongas y festivales de tango milonguero.
Pasados dos años de esa experiencia enriquecedora de conocer el mundo y difundir el tango en distintos proyectos, sentí otra vez la necesidad de volver hacia adentro: realizar un viaje interior en busca de lo esencial, de lo genuino en mi rol de artista y compositor.
En esta etapa, sentí más la necesidad de escuchar que de cantar. Establecí vínculos profundos con los letristas del disco (Daniel Salazar y Federico Viera), conociendo sus personalidades, sus historias, sus dolores y sus filosofías.
De ese encuentro, sumado a mi propio viaje interno de aceptar mis debilidades y traumas personales, surgió la inspiración, el concepto y el nombre del disco.
-La obra fusiona pop-rock con tango, milonga, murga, candombe y folklore. ¿Cómo trabajaste esa alquimia entre géneros tan diversos?
-Siento que la verdadera alquimia de este disco está más en las palabras que en la música. Aunque cada texto tiene su música particular, hay algo que une a todas las obras: la comunión que logré entre dos letristas con personalidades, mundos y formas de escribir muy distintas.
Existe una profundidad que va más allá de las palabras utilizadas, del modo de escribir o del estilo poético. Creo que ahí se produce la alquimia: como si se tratara de un inconsciente compartido, ese famoso inconsciente colectivo.
Hay algo común que los atraviesa, en lo político, lo filosófico, lo emocional, lo humano, que genera esa alquimia entre ellos, y al mismo tiempo con el público, que logra empatizar. Yo lo único que hice fue sumergirme en cada universo, encontrar ese punto en común (tal vez no dicho) y ponerle música a sus palabras.
En ese proceso de composición, seguramente me atraviesan, de manera inconsciente, modelos y motivos melódicos influenciados por toda la música que escuché y escucho, principalmente música argentina.
Creo que, sumado al hecho de que soy yo quien canta siempre, con mi voz como hilo conductor, y a que existen ciertos giros armónicos compartidos entre las obras, se genera una conjunción de factores.
A eso se agregan otros elementos: la instrumentación en común entre los temas, el color tímbrico de los instrumentos. Todo eso produce una alquimia, una fusión entre las canciones, más allá de que provengan de géneros distintos.
-En varios pasajes del álbum aparecen textos de autores como Gramsci, Niemöller o Darcy Ribeiro, junto con recitados de actores. ¿Qué papel cumplen esas voces y cómo dialogan con tu propia escritura?
-Esos autores y esos textos, que forman parte de la versión ampliada del disco, la versión ópera pop-rock, llegaron a mí a través de diversas personas. Con ellas compartía el proyecto, las letras, las canciones, y me iban sugiriendo cosas para sumar, para enriquecer la obra. De nuevo aparece aquí la idea del inconsciente colectivo.
Seguramente hubo algo en el mensaje, en la estética o en el concepto que resonó en esas personas y que las impulsó a acercarme a esos textos, que, en mi humilde opinión, encajan muy bien dentro del disco si se lo escucha en su totalidad.
Esto se confirmó cuando le hice escuchar la obra completa a uno de los autores, Daniel Salazar, que me dijo: “¡Qué loco! Escuchando el disco entero no logro identificar qué escribí yo y qué no, es todo una sola cosa”.
Eso me pareció maravilloso, porque evidencia que se percibe el concepto y la coherencia del guión, y porque dentro de mí sentí esa voz que dijo: “misión cumplida”.
-Recorriste escenarios en América, Europa y Asia llevando tu música. ¿Cómo influyeron esas experiencias internacionales en la creación de De puentes y mendigos y en tu manera de entender la identidad rioplatense?
-Como te decía, recorrí muchos eventos de tango milonguero en distintas partes del mundo, acompañado por orquestas que interpretan el tango tradicional, el bailable de aquella época dorada del género: los años 40 y 50.
En un momento sentí que necesitaba algo más, algo que me nutriera y me definiera. La necesidad de la percusión, de la influencia afro. De un decir poético contemporáneo y, al mismo tiempo, atemporal, aplicable a cualquier época.
También la necesidad de incluir otras músicas que hicieron y hacen lo que soy: el rock, el pop, el folklore argentino.
Viviendo en Europa descubrí el universo de la World Music: artistas que fusionan, que incorporan sus raíces y la música tradicional de sus países o lugares de origen en una sonoridad contemporánea, actual. Ese es el camino por donde quiero ir.
El tango es mi vida, jamás podría negarlo. Pero siento que debo hacer algo más con él: no solo "mostrar el tango", sino mostrarme a mí, con todo lo que el tango hizo de mí.
