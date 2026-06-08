La Municipalidad de Santa Fe abre para el presente año el Premio Literario Municipalidad de Santa Fe en el género Narrativa-Novela. El galardón consistirá en el otorgamiento de un millón quinientos mil pesos y la edición de la obra a cargo de la Municipalidad, con un tiraje mínimo de trescientos ejemplares. Asimismo, podrán otorgarse hasta tres menciones, de acuerdo con el orden de mérito.
Abrió la convocatoria al Premio Literario Municipal 2026
La inscripción se realiza de manera online desde la web de la Municipalidad, hasta el 30 de septiembre. El galardón consistirá en el otorgamiento de un millón quinientos mil pesos y la edición de la obra a cargo de la Municipalidad.
El jurado está integrado por Carlos Ríos, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal; Susana Ibáñez, designada por las sociedades de escritores con jurisdicción en el ámbito municipal; y Elsa Pomi, ganadora de ediciones anteriores del Premio Literario Municipal.
La inscripción estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026.
Las bases, condiciones y requisitos de inscripción están accesibles desde la página web https://santafeciudad.gov.ar/secretaria-de-cultura/convocatorias-vigentes/. Las consultas pueden realizarse al correo [email protected].
Requisitos
El reglamento del concurso establece que podrán participar escritores y escritoras con una residencia mínima de dos años en el Área Metropolitana de Santa Fe, la cual deberá acreditarse fehacientemente.
No podrán participar las autoridades superiores de la Municipalidad de Santa Fe, sus organismos descentralizados o entes autárquicos, así como tampoco los agentes dependientes de la Secretaría de Cultura cualquiera fuese su relación laboral, ni las personas vinculadas a cualquier integrante del jurado, por relación de consanguinidad o afinidad.
Las obras deberán ser trabajos originales e inéditos, que no hayan sido estrenados o publicados en ningún medio físico o virtual y que no hayan recibido premios nacionales o internacionales.
Las obras deberán permanecer inéditas hasta la fecha de publicación de los ganadores y no deberán ser presentadas simultáneamente en otro certamen. Deben corresponder al género narrativa-novela.