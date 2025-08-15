Una noche de música, aprendizaje y encuentro en la primera edición de El Chamamé en la Guitarra

El pasado miércoles 13 de agosto, la ciudad de Recreo fue escenario de una velada inolvidable en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Desde las 18.30, comenzaron a llegar los participantes al taller de guitarra dictado por el maestro Jorge Martínez, instancia que se convirtió en un verdadero espacio de intercambio donde la armonía, la poesía y los saberes se entrelazaron con el espíritu de la guitarreada y la amistad.
Como es tradición entre los “chamameceros”, la jornada derivó en una hermosa guitarreada colectiva, en la que talleristas y asistentes compartieron música y experiencias, fortaleciendo lazos y celebrando la identidad cultural de nuestra región.
A las 21.05, el auditorio de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se colmó de público para disfrutar de un espectáculo que desbordó música y talento. Este encuentro, que marca un nuevo capítulo en la agenda cultural de la ciudad, fue recibido con entusiasmo por la comunidad y reafirma el compromiso de Recreo con la difusión y el fortalecimiento de nuestras raíces musicales.
En este marco, se anunció que la próxima edición se realizará en agosto de 2026, con una importante novedad: el escenario llevará el nombre de Horacio Castillo, en homenaje al recordado guitarrista.
Este evento fue una producción de Chamamé y Otras Yerbas, del músico recreíno Rodrigo González, quien impulsa y gestiona esta propuesta cultural que busca revalorizar el chamamé y la guitarra como símbolos de identidad.
La ciudad de Recreo celebra haber sido sede de este primer encuentro, convencida de que esta propuesta cultural seguirá creciendo y dejando huellas en la memoria de todos quienes la vivan.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.