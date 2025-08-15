El pasado miércoles, en Recreo

Una noche de música, aprendizaje y encuentro en la primera edición de El Chamamé en la Guitarra

La actividad, organizada en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario por Chamamé y Otras Yerbas, del músico recreíno Rodrigo González, incluyó un taller de guitarra dictado por el maestro Jorge Martínez y finalizó con un guitarreada colectiva.