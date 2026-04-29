Grabado en noviembre de 1991 en Paisley Park, “With This Tear” ha sido mezclado y masterizado recientemente por el ingeniero y productor nominado al Grammy Chris James, un antiguo ingeniero de Prince cuyos créditos incluyen “HITnRUN Phase Two”, “Art Official Age” y “Plectrumelectrum”.
"With This Tear": single inédito y videoclip de Prince
En el marco del décimo aniversario del fallecimiento del músico, el pasado 21 de abril, NPG Records (su compañía), en colaboración con Legacy Recordings, lanzó esta grabación de estudio inédita de la legendaria bóveda del artista. La canción fue ofrecida a Céline Dion, quien publicó su versión en 1992.
La pista cuenta con Prince produciendo, arreglando, componiendo e interpretando toda la instrumentación. Poco después de su creación, Prince ofreció la canción a Céline Dion, quien grabó y publicó su propia versión en 1992. Esta canción marca el inicio de varias grabaciones inéditas de Prince previstas para este año, como parte de un proyecto de álbum de Prince nunca antes lanzado.
Celebraciones
La publicación llegó junto con el anual “A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember”, celebrada el 21 de abril en Paisley Park, en honor al aniversario del fallecimiento de Prince. La programación diurna incluyó visitas guiadas públicas, una reunión comunitaria en el NPG Music Club con elaboración de palomas de origami y una valla conmemorativa, un salón de escucha seleccionado y una ceremonia de encendido de velas a las 16.21, que también se retransmitió en directo.
Los eventos nocturnos incluyeron una visita especial a pie por Paisley Park y una proyección de “Prince in Concert”.
También precede a la próxima Celebración de Prince “10th Anniversary Celebration of Life”, una reunión global de cinco días en honor al legado perdurable de Prince, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y en el centro de Minneapolis.
Los momentos destacados de la programación anunciada recientemente incluyen actuaciones en directo, acceso exclusivo a música inédita, proyecciones de conciertos poco comunes, experiencias inmersivas para fans y paneles con los colaboradores más cercanos de Prince, junto con homenajes a los icónicos álbumes “Parade”, “Emancipation”, “The Rainbow Children”, “Chaos and Disorder” y “3121”.
Entre los eventos emblemáticos se celebrará la Downtown Block Party at the Prince Mural, con un Sing-Along comunitario gratuito para todas las edades el 6 de junio, donde miles de fans se reunirán para un gran homenaje participativo a los grandes éxitos de Prince, dirigido por una banda en directo y un coro masivo.
Por primera vez, miembros de NPG y The Revolution celebrarán juntos a Prince en el escenario, incluyendo a Bobby Z y Lisa Coleman, uniéndose a Morris Hayes, Tevin Campbell, Tony M, Levi Seacer, Sonny T, Cora Coleman, Cassandra O’Neal, Greg Boyer y Kenni Holmen. Los artistas invitados especiales a lo largo de la semana incluyen a Chaka Khan, Morris Day, Miguel, Kat Graham, Tevin Campbell, Sounds of Blackness, Bilal y, recientemente, El DeBarge, con más por anunciar.
Otras apariciones incluyen a Kris Kollins, líder musical de “Purple Rain”, junto a The New Artist Showcase, que pone en primer plano a la próxima generación de talento inspirada por el legado de Prince. Este año también incluye el regreso del DJ Dance Kickoff en First Avenue y una programación completa en Paisley Park.
A lo largo de la semana, los asistentes disfrutarán de presentaciones exclusivas de material inédito y contenido de archivo raro, ofreciendo una visión más profunda del proceso creativo y el archivo de Prince. Las experiencias VIP incluirán visitas guiadas por Paisley Park, gastronomías seleccionadas, un brunch gospel dominical y programación adicional íntima diseñada para acercar a los fans más que nunca a este legado.
La venta de entradas abrió al público el Día de la Tierra, el 22 de abril. Para la información más reciente, visitar https://www.showclix.com/tickets/prince-celebration-2026-js559jq#/.
Sobre Paisley Park
Paisley Park es la finca privada de Prince, un museo activo, estudio de grabación y sala de conciertos en Chanhassen, Minnesota. El museo está abierto para visitas públicas, lo que ofrece a los fans de este icono musical la oportunidad sin precedentes de recorrer el legendario complejo de 65.000 pies cuadrados que fue el centro del universo creativo de Prince.
Las visitas guiadas llevan a los visitantes por los mágicos espacios de Paisley Park, incluyendo estudios donde Prince grabó, produjo y mezcló muchos de sus mayores éxitos; espacios de exposición que documentan películas como el éxito mundial “Purple Rain”; el club privado de música NPG de Prince; y un enorme plató y sala de conciertos donde Prince ensayaba para giras y organizaba eventos y conciertos exclusivos. Más información: PaisleyPark.com.
Sobre Prince Celebration
Prince Celebration es el evento anual oficial que honra la vida y el legado de Prince, invitando a fans de todo el mundo a reunirse en música, comunidad y recuerdo. Celebrada en Paisley Park y en todas las Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul), Prince Celebration ofrece una oportunidad poco común para que los fans disfruten de una programación seleccionada que incluye actuaciones en directo, mesas redondas, giras y presentaciones exclusivas.
Desde su inicio, el evento ha servido como un espacio de encuentro global para celebrar el arte, el impacto cultural y la influencia continua de Prince en la música, la moda y la expresión creativa.