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"With This Tear": single inédito y videoclip de Prince

En el marco del décimo aniversario del fallecimiento del músico, el pasado 21 de abril, NPG Records (su compañía), en colaboración con Legacy Recordings, lanzó esta grabación de estudio inédita de la legendaria bóveda del artista. La canción fue ofrecida a Céline Dion, quien publicó su versión en 1992.