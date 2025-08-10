Con una agenda cargada de actividades

Somos Música cierra la primera mitad del año

El programa cultural de la Municipalidad de Santa Fe culminó el primer semestre de 2025 con actividades, conciertos y talleres realizados en sus nueve sedes. Algunas de las presentaciones serán en la parroquia Cristo Obrero, el Centro Cultural Provincial, la Sala Marechal del Teatro Municipal, entre otros.