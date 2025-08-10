Somos Música cierra la primera mitad del año

El programa cultural de la Municipalidad de Santa Fe culminó el primer semestre de 2025 con actividades, conciertos y talleres realizados en sus nueve sedes. Algunas de las presentaciones serán en la parroquia Cristo Obrero, el Centro Cultural Provincial, la Sala Marechal del Teatro Municipal, entre otros.
Con una fuerte impronta comunitaria, el programa busca acercar la música a todos, fomentando la inclusión, la creatividad y el desarrollo cultural en la ciudad. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe
9:31
El Programa Somos Música promueve la educación musical colectiva en Santa Fe, brindando a niños, niñas y jóvenes la oportunidad de aprender y expresarse a través de coros y orquestas. Con una fuerte impronta comunitaria, busca acercar la música a todos, fomentando la inclusión, la creatividad y el desarrollo cultural en la ciudad.
Posee un total de 304 estudiantes que integran los ensambles iniciales y avanzados de cada sede, sumados a la Orquesta del Programa Somos que se nutre de quienes culminaron los cuatro niveles de formación del programa, y en la cual también participan alumnos provenientes de otras instituciones de formación musical.
Balance
Entre marzo y abril de este año se realizaron 19 muestras en escuelas y otras instituciones con el objetivo de sumar nuevos instrumentistas. En ese sentido, en abril, y a través de una audición, ingresaron alumnos de violín, saxofón, violonchelo y flauta traversa continuando con el objetivo mayor de conformar una orquesta sinfónica.
En mayo, los profesores de las sedes El Pozo y Alto Verde realizaron un taller en la sala Ariel Ramírez con los miembros de estos ensambles, con el objetivo de profundizar sobre técnicas y golpes de arco para alumnos iniciales y avanzados, que contó con 40 asistentes.
El 31 de mayo la Orquesta abrió su temporada de conciertos en el hall de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en un evento organizado por la Secretaría de Extensión de dicha facultad y la revista Toda.
El 5 y 6 de junio, 12 alumnos de flauta de los ensambles de Santa Rosa y Yapeyú participaron del Encuentro de Flautas del Litoral realizado en la Escuela de Música Provincial Nº 9.902 Crei. Cabe destacar que esta participación fue gracias a una beca otorgada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.
Durante la primera semana de julio, 3 ensambles actuaron con motivo del Día de la Independencia. Se presentaron en las instituciones Escuela Nº 38 “Brigadier Estanislao López”, Escuela de Música 9902 Crei y Escuela de Educación Secundaria Orientada y Modalidad Técnica Particular Incorporada Nº 2025 “Ceferino Namuncurá”.
Los alumnos de saxofón y clarinete de los ensambles de vientos de Santa Rosa y Yapeyú participaron del Cuarto Encuentro Regional de Saxofones 2025, que se realizó el 4 de julio en la Escuela Provincial de Música Crei. Al día siguiente, el ensamble de vientos y percusión de Santa Rosa de Lima realizó un ensayo abierto junto al ensamble de cuerdas de Alto Verde con un repertorio compartido.
El miércoles 6 de agosto, a las 14, brindaron un concierto en la Escuela Nº 1.317 Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Rector Pedro Martínez 1179, barrio El Pozo); el sábado 9 de agosto a las 17, llegarán a la Parroquia Cristo Obrero (Padre Catena 4500, barrio Villa del Parque). También en la semana pasada, los instrumentistas de vientos de metal participaron en el prestigioso festival Trombonanza.
Entre marzo y abril de este año se realizaron 19 muestras en escuelas y otras instituciones con el objetivo de sumar nuevos instrumentistas. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe
Lo que viene
El viernes 15 de agosto a las 21, los ensambles de Villa del Parque y Cabaña Leiva serán invitados del Dúo CheChelos en el Centro Cultural Provincial, y el viernes 29 de agosto será el turno del Centro de Acción Familiar 24 (Pavón entre Aguado y Estrada, barrio Las Flores). De igual manera, en este mes se producirá la primera de las dos graduaciones de alumnos del ciclo lectivo 2025.
En septiembre los ensambles de Villa del Parque y Cabaña Leiva, junto al ensamble de Sonando Vínculos y otras agrupaciones, participarán del tradicional festival Más Música, que tendrá lugar en la Sala Marechal del Teatro Municipal.
En el mismo mes, la Orquesta del programa junto a los profesores darán un concierto en la Sala Mayor del Teatro Municipal con motivo de los festejos por los 120 años del coliseo mayor. En octubre se realizará un concierto compartido junto a la Orquesta del Programa con la Orquesta de Niños de la Escuela Provincial de Música 9.901 y la Orquesta del Liceo Municipal de Santa Fe.
Para finalizar, en noviembre se realizará la muestra anual en el Anfiteatro Municipal con un repertorio completamente dedicado a las bandas sonoras de películas de animación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.