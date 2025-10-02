Proyecto Mate en el ciclo "Canciones del Litoral"

La formación que integran Mauro Bertotti en voz, Agustín Casenove en guitarra y arreglos, Esteban Mannarino en bajo, Luciano Stizzoli en piano y Nahuel Ramayo en batería y percusión se presentará en el Foro Cultural UNL. Música argentina desde una perspectiva regional, con nuevas narrativas y vivencias propias.
En 2024, Proyecto Mate formó parte de la delegación oficial de Santa Fe en el Festival de Cosquín. Allí presentaron canciones del álbum “Primera molienda”, editado en 2022 por Shagrada Medra. Foto: Archivo El Litoral
El próximo viernes 3 de octubre a las 20, en la sala Saer del Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150) se presentará el grupo santafesino Proyecto Mate, en el marco del ciclo “Canciones del Litoral” que organizan el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe junto al área Cultura de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Instituto Superior de Música (ISM).
La formación que integran Mauro Bertotti en voz, Agustín Casenove en guitarra y arreglos, Esteban Mannarino en bajo, Luciano Stizzoli en piano y Nahuel Ramayo en batería y percusión abordará un repertorio propio de música argentina con temas de su primer disco, “Primera molienda”, y adelantos de lo que será su segunda producción.
Ritual de encuentro
Proyecto Mate nació en 2019 como resultado de distintos procesos compositivos y arreglísticos de cada uno de sus integrantes. Debutó en el Festival Internacional Sonamos Latinoamérica de ese año, en el Teatro Municipal. En 2020, participó en el programa “Unísono” (TV Pública), del ciclo La Seguimos en Casa (Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe), del ciclo Casa de Música ISM-UNL y del ciclo El Solar en Casa, del Centro Cultural El Solar de las Artes-Sadop.
Octubre de 2020 volvió a juntarlos en el CCP “Paco Urondo” para el recital vía streaming La Seguimos en vivo, del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, televisado por la señal pública 5RTV.
En diciembre del mismo año ganó la convocatoria del Inamu para producir un material audiovisual grabado y estrenado en su canal y redes sociales; y en mayo de 2021 ganó la Beca de Creación Grupal del Fondo Nacional de las Artes.
Participó del Encuentro de Músicos Populares de la ciudad de Rosario, del ciclo las Manzanas del Juanele de Cultura de Paraná y se presentó en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad entrerriana.
“Primera molienda”, editado en 2022 por el sello Shagrada Medra de Paraná, cuenta con Carlos “Negro” Aguirre y Natalia Pérez como músicos invitados y se puede escuchar en todas las plataformas digitales.
En 2024, Proyecto Mate formó parte de la delegación oficial de Santa Fe en el Festival de Cosquín.
