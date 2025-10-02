Este viernes

Proyecto Mate en el ciclo "Canciones del Litoral"

La formación que integran Mauro Bertotti en voz, Agustín Casenove en guitarra y arreglos, Esteban Mannarino en bajo, Luciano Stizzoli en piano y Nahuel Ramayo en batería y percusión se presentará en el Foro Cultural UNL. Música argentina desde una perspectiva regional, con nuevas narrativas y vivencias propias.