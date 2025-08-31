Se realizará del 24 al 27 de septiembre

El Mercado Pulsar Santa Fe 2025 anuncia los 48 proyectos audiovisuales

El Gobierno de Santa Fe anuncia los proyectos audiovisuales seleccionados de las provincias de Región Centro y Misiones que participan del Mercado Audiovisual de la provincia en su quinta edición, que se desarrollará septiembre en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario.