El Mercado Pulsar Santa Fe 2025 anuncia los 48 proyectos audiovisuales
El Gobierno de Santa Fe anuncia los proyectos audiovisuales seleccionados de las provincias de Región Centro y Misiones que participan del Mercado Audiovisual de la provincia en su quinta edición, que se desarrollará septiembre en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario.
Esta iniciativa brinda herramientas tanto para el desarrollo de proyectos en diferentes estadios de producción como para la generación de vínculos entre los sectores públicos, privados y la comunidad creativa. Foto: Gentileza Gobierno de Santa Fe
Domingo 31.8.2025
16:17
/
El Gobierno de Santa Fe anuncia los 48 proyectos audiovisuales seleccionados de las provincias de Región Centro y Misiones que participan del Mercado Audiovisual de la Provincia en la quinta edición de Pulsar Santa Fe que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (Av. Belgrano 646).
En la convocatoria Pulsar Santa Fe 2025 - Mercado de la Industria Audiovisual participaron 87 proyectos en etapas de Desarrollo Avanzado, Work in Progress y en Circulación cuyos presentantes residen en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones.
Para la selección de los proyectos, a cargo de un comité integrado por representantes del directorio de la Comisión de Filmaciones, se consideraron: la calidad integral de la propuesta; antecedentes de los postulantes y recorrido del proyecto; viabilidad y sustentabilidad; impacto productivo; promoción de la igualdad de derechos y ciudadanía; potencialidad de coproducción nacional e internacional; fondos confirmados/comprometidos; y representación territorial.
Los proyectos de desarrollo avanzado y WIP cuentan con el acompañamiento técnico en reuniones virtuales previas al evento con mentores de Caic, Fidba, Baca Cluster, APA - APA Lab y Territorio Labex. Los días del evento expondrán sus proyectos en sesiones de pitch y establecerán reuniones de negocios.
Largometrajes de Ficción en Desarrollo Avanzado - Sección Caic
“Los Dogos” por Corte a Cine, de Córdoba.
“Los amantes que no sabían demasiado” por Baltasar Albrecht, de Santa Fe.
“Un monstruo gordo” por Agustín Alejandro Falco, de Santa Fe.
“Peek A Boo” por King Santiago y Actis Federico Soc, de Santa Fe.
“Lo que se pierde” por Arturo Castro Godoy, de Santa Fe.
“Soñando a Madame Editah” por María Florencia Curi, de Entre Ríos.
Largometrajes Documental en Desarrollo Avanzado - Sección Fidba
“Metele suela!” por Verónica Alejandra Gentili, de Misiones.
“El Paraíso” por Ana Eva Mocayar, de Córdoba.
“Bernianos Reversión” por Ignacio Sánchez Ordóñez, de Santa Fe.
“Los Huincas” por Máximo Ciambella, de Córdoba.
“Memorias de un hombre loro” por Ana Taleb, Santa Fe.
Animación en Desarrollo Avanzado - Sección APA LAB
“El Rey del Aire” por Cooperativa De Trabajo 2527 Estudio, de Misiones.
“Las Aventuras de Totó” por Violeta Barney, de Santa Fe.
“Los Visitantes” por Kreta Digital Media SAS, de Santa Fe.
“Pincho el carpincho” por Leandro Nicolás Gómez, de Entre Ríos .
Series de Documental o Ficción - Sección Baca
“Sexo, wifi y trap. Sincericidio adolescente” por Eric Muzart, de Córdoba
“El rastro del Cazador” por Tres Mares Productora Sas, de Córdoba
“Capitán Exterminio” por Gustavo Ariel Trimaglio, de Santa Fe
“La presencia de Olga” por Melisa Nadia Martyniuk, de Santa Fe
“LNN: Como Crear Noticias” por Ignacio José Ricchetti, de Santa Fe
Los proyectos de WIP cuentan con rodaje concluido y postproducción en proceso.
Proyectos en Proceso WIP - Sección Territorio Labex
“Achala” por Candela Persico, de Córdoba
“La Boca” por Luciano Rodolfo Giardino, de Santa Fe
“De la piel suave” por Alberto Leonida Gieco, de Santa Fe
“Mis Premios” por Nicolás Valentini, de Santa Fe
“Una escuela en el cielo, un pueblo en suelo” por Apel José David, de Santa Fe
Y los de Circulación están terminados a partir del año 2023 y participan de las reuniones de negocio con players nacionales e internacionales de la industria.
Todos los proyectos accederán a una ceremonia de premiación el sábado 27 de septiembre.
Proyectos en Circulación
“Antes de morir prefiero la muerte” por Pablo Cruceño, de Córdoba.
“Los incrédulos” por Maximo Ciambella, de Córdoba.
“Las escaleras de Luli” por Cristian Salas, de Córdoba.
“Mitã’i Churi” por Elian Guerin, de Misiones.
“Cuentos de terror” para Franco por Elian Guerin, de Misiones.
“Caían del Cielo” por Ruben Plataneo, de Santa Fe.
“En las venas” por Tomás Del Castillo, de Santa Fe.
“Abuelo Gaucho” por Martín Donatti, de Santa Fe.
“La complejidad del amor y la tristeza” por María Lucía Verna, Santa Fe.
“Amor Trava” por Lucrecia Mastrangelo, de Santa Fe.
“Renegrido” por María Celia Ferrero, de Santa Fe.
“Las Piedras” por María Sofía Borsini, de Santa Fe.
“La odisea de Juan Carlos” por Julián Pérez Canton, de Santa Fe.
“Chichi” por Nahir Franco, de Santa Fe.
“La zorra y la pampa” por Ignacio Sánchez Ordóñez, de Santa Fe.
“Romeo & Ofelia” por Gustavo Postiglione, de Santa Fe.
“El hombre que vivió con miedo” por Baltasar Albrecht, de Santa Fe.
“Conversando con Nora Cortiñas” por Nicolás Valentini, de Santa Fe.
“Algo entre nosotros” por Lautaro Schurjin, de Santa Fe.
Acreditación especial Reunión de Negocios
Los siguientes proyectos seleccionados tendrán acceso a reuniones de negocios coordinadas especialmente por el equipo de Pulsar Santa Fe:
“Las viñas del destino” por Gustavo Postiglione, de Santa Fe.
“Fanto en busca de ternura” por Paula Kuschnir, de Santa Fe.
“Un ascensor sospechosamente grande” por Augusto Robert Vaudagna, de Santa Fe.
Premiado en Bolivia Lab
El proyecto “Bogueros” de Martín Heredia Troncoso y Federico Alvarado ha recibido una selección directa a las Reuniones de Negocios en el marco del Rally de Pitch de Coproducción Internacional - 2025, del Bolivia Lab.
Quinta edición
El mercado anunciará muy pronto su nutrida agenda en www.santafecultura.gob.ar/pulsar/ donde destinará un espacio de encuentros de sinergia y charlas en torno a temáticas de interés para el sector. Además, propone una muestra cinematográfica que exhibe producciones audiovisuales santafesinas en las salas El Cairo Cine Público y Cine Lumiére. También habrá presentaciones de producciones audiovisuales premiadas en festivales internacionales que son consideradas casos de éxito ya que iniciaron su recorrido en ediciones anteriores de Pulsar Santa Fe.
Esta iniciativa de los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Productivo, impulsada por la Comisión de Filmaciones, brinda herramientas tanto para el desarrollo de proyectos en diferentes estadios de producción como para la generación de vínculos entre los sectores públicos, privados y la comunidad creativa, manteniendo un esquema de trabajo mixto, sustentable y dinámico que oriente al crecimiento sostenido del sector audiovisual.
Asimismo, promueve la gestión en red para el desarrollo de mercados donde comercializar, financiar y hacer circular producciones audiovisuales regionales, la conformación de un ecosistema diverso de financiamiento y las coproducciones con inversión pública y privada.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.