El sábado 6, en el CCP

Los Ranser: "Con espíritu Sandro"

La banda hará una recorrida por su tradicional repertorio beat y romántico, con un bloque dedicado a la figura del “Gitano” , coincidiendo con su 80° cumpleaños y el aniversario de sus primeras grabaciones.

Darío Basilico (guitarra), Sebastián Tredici (bajo),Hongo Perrone (batería), Matías Lemos (teclado) y Hugo Tredici (voz): al rescate de históricas canciones. Foto: Gentileza producción
 9:31

“Con espíritu Sandro” es el nombre del nuevo espectáculo que presentarán Los Ranser el próximo sábado 6 de septiembre en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457), a partir de las 21. Será una recorrida por el tradicional repertorio beat y romántico de la banda, que contará además con un bloque muy importante dedicado a la figura de Sandro, coincidiendo con el cumpleaños número 80 del “Gitano” y el aniversario de sus primeras grabaciones. Participará Evelin Sottini cómo cantante invitada.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Centro Cultural y a través del sistema Ticketway.

Los Ranser, que cuentan ya con 23 años de trayectoria, son: Hongo Perrone (batería), Darío Basilico (guitarra), Sebastián Tredici (bajo), Matías Lemos (teclado) y Hugo Tredici (voz).

