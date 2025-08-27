Los Ranser: "Con espíritu Sandro"

“Con espíritu Sandro” es el nombre del nuevo espectáculo que presentarán Los Ranser el próximo sábado 6 de septiembre en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457), a partir de las 21. Será una recorrida por el tradicional repertorio beat y romántico de la banda, que contará además con un bloque muy importante dedicado a la figura de Sandro, coincidiendo con el cumpleaños número 80 del “Gitano” y el aniversario de sus primeras grabaciones. Participará Evelin Sottini cómo cantante invitada.
