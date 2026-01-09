Rata Blanca lanzó el video del show aniversario en el Movistar Arena

Rata Blanca publicó el video del concierto registrado en el Movistar Arena de Buenos Aires, realizado en el marco de la celebración por los 35 años de “Magos, espadas y rosas”.
La banda de Walter Giardino presentó un registro en vivo que documenta la celebración por los 35 años de “Magos, espadas y rosas” y acompaña la gira mundial dedicada a ese álbum.
El registro audiovisual corresponde a una de las presentaciones dedicadas al aniversario del álbum editado en 1990 y documenta la interpretación de las canciones que integran ese trabajo. El video permite ver el desarrollo del concierto, con el sonido en vivo y la interacción con el público presente en el estadio.
Este lanzamiento se da en paralelo al anuncio de la gira mundial conmemorativa, que continuará durante 2026. El tour está centrado en la celebración de “Magos, espadas y rosas” y recorrerá distintas ciudades, tanto en Argentina como en otros países.
Con la publicación de este material, Rata Blanca deja disponible un registro oficial de esta fecha realizada en el Movistar Arena, como parte de las actividades vinculadas al aniversario del disco.
El pasado 19 noviembre, la banda liderada por el virtuoso Walter Giardino reunió a miles de fanáticos que desde temprano se agolpaban en las inmediaciones del recinto, ansiosos por ser parte de esta celebración histórica.
La velada comenzó con el potente tema “Hijos de tempestad”, preparando el terreno para un festival sonoro que abarcó más de tres horas. Temas icónicos como Solo para amarte y Volviendo a casa resonaron en el aire, mientras el público entregaba su voz y su corazón a cada interpretación. Las luces, cuidadosamente diseñadas, transformaron el ambiente, creando climas que acompañaron con maestría cada canción, llevando a los asistentes a un viaje nostálgico a través del tiempo.
Canciones como “El sueño de la gitana”, “Mujer amante”, “La leyenda del hada y el mago” y “Talismán” fueron solo algunas de las joyas que adornaron la noche, sumando a una experiencia que quedará grabada en la memoria colectiva de los presentes. La conexión entre la banda y su público fue palpable, un verdadero testimonio del poder de la música para unir generaciones y crear memorias imborrables.