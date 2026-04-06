Este viernes 10 de abril a las 20, con entrada libre y gratuita en la sala central del Estudio-Fotogalería Guidotti, ubicado en calle San Lorenzo 2925 de la ciudad de Santa Fe, se inaugurará la muestra “Hombres sin rostro - Sombras”, de Raúl Cottone.
Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"
En el marco del 21° aniversario del espacio cultural, el artista presentará una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad, la percepción y el mundo interior a través de la imagen.
Vale destacar que la propuesta se desarrolla dentro de una inmensa agenda programada durante el año, en el marco del 21° aniversario del citado espacio cultural.
Sobre la exposición fotográfica
El presentador de la muestra, Mirco Ito, se refiere a la obra de la siguiente manera: “La sombra de Jung hay que equipararla al inconsciente de Freud, y nosotros, como especialistas, la relacionamos con el inconsciente de la mirada. Por lo tanto, el ojo se convierte en el instrumento de manifestación de nuestro estado emocional; ello se produce cuando existe desarmonía entre lo que creemos que tenemos que ser y aquello que en realidad queremos ser...”.
“Debiéramos convertirnos en observadores libres de juicio y prejuicios. Así, liberados y desnudos, podremos permitirnos observar el contenido latente de aquello que las fotografías nos proponen. Recibir como verdadero y darle sentido, trabajar adentro, ir más allá del placer y la complacencia. Una mirada profunda, sin pensamientos limitantes, decididamente puede cambiar nuestra manera de acercarnos a las imágenes”.