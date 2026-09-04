Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, murió el miércoles 2 de septiembre. La noticia fue comunicada este viernes por la agrupación santafesina a través de sus canales oficiales.
Murió Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras
El músico integró la banda entre 1988 y 1992 y participó en cinco de sus discos. El grupo confirmó su fallecimiento y lo despidió mediante las redes sociales.
“Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses, querido amigo”, expresó el grupo en una publicación de Instagram. El mensaje fue acompañado por un video del músico durante una actuación.
Su paso por Los Palmeras
Stec estuvo a cargo de las tumbadoras entre 1988 y 1992, período que coincidió con una etapa de expansión y fuerte producción discográfica para Los Palmeras.
El percusionista participó de Loquito por ti, publicado en 1988; Sus amigos, de 1989; Rumor de cumbia y Chiquita pero buena, lanzados en 1990; y Boquita azucarada, editado en 1991.
Durante aquellos años compartió la formación con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Su última temporada en el conjunto coincidió con los festejos por los 20 años de trayectoria de la banda.
La despedida del grupo
“Te saludan hoy y siempre tus amigos, Los Palmeras”, completó la agrupación en el comunicado. La publicación recibió mensajes de integrantes de la escena musical, allegados y seguidores de la cumbia santafesina.
Hasta el momento, Los Palmeras no informaron públicamente las causas del fallecimiento de Ricardo Stec ni difundieron detalles sobre su despedida.