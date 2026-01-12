"Riesgo Clericó" vuelve en enero y febrero

Es una experiencia distinta: humor, música y teatro combinados en un clima íntimo y relajado, ideal para las noches de verano. Con el subtítulo “Pedacitos embriagantes de teatro”, el espectáculo invita a sumergirse en una sucesión de escenas breves, personajes entrañables y situaciones inesperadas que apelan a la risa y al disfrute compartido.
“Riesgo Clericó” cuenta con una propuesta gastronómica con calidad garantizada: la comida es del servicio de catering JB, con sus opciones tradicional y vegetariana; la bebida es de Punto y Medio, que siempre esperan con sus tragos de autor en la barra de Estudio Barnó.
“Para una compañía de actores y actrices que montan un café concert de verano en un pequeño teatro de barrio hay riesgos de todo tipo: amistades, trabajos, amores, vecinos, productores y hasta el público se vuelven oportunidades o amenazas, riesgos que bajan y riesgos que suben”: así definen “Riesgo Clericó” sus creadores; y agregan que “la propuesta es como el clericó: variada, cortada a pedazos, colorida, húmeda, fresca y embriagadita. Sus efectos siempre son impredecibles”.
“Riesgo Clericó” es una invitación a experimentar una noche distinta, ideal para el verano.” Los personajes sorprendentes y entrañables del 2025 traen nuevas historias y la incorporación de actores y personajes nuevos y en esta edición 2026 el espectáculo viene con avances técnicos en sonido e iluminación para el disfrute sea más intenso: se encienden “las nuevas luces del viejo varieté.
El equipo detrás de la experiencia
Actuaciones: Mariano Franco, Rosario Lucero, Mariana Mosset, Santiago Rodrígues, Pablo Tibalt, Jennifer Vallejos y la participación especial de Osvaldo Pettinari.
Textos: Josefina Bertoli y Pablo Tibalt.
Coreografías: Claudia Correa.
Vestuario y música: Osvaldo Pettinari y Mariano Franco.
Escenografía: Pettinari, Franco y Tibalt.
Localidades
Para consultar sobre entradas, menúes y reservas de mesas se puede escribir al WhatsApp de Estudio Barnó: 342 6109467, de lunes a viernes, de 16 a 20.