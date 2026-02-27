Rihanna reapareció en el estudio y crecen los rumores de un nuevo álbum
La cantante barbadense reapareció tras meses de silencio artístico. Las imágenes filtradas en redes sociales desataron la euforia de sus fans, quienes esperan el sucesor de "Anti" desde hace casi una década.
Crecen los rumores de un nuevo álbum. Crédito: Rihanna.
El mundo de la música ha entrado en estado de shock este viernes tras la filtración de una serie de imágenes que muestran a Rihanna ingresando a un reconocido estudio de grabación. La noticia, que rápidamente se volvió tendencia global, marca lo que podría ser el inicio del capítulo final de una de las esperas más largas y tortuosas en la historia del pop contemporáneo.
Desde el lanzamiento de su aclamado álbum Anti en 2016, la artista de Barbados se ha centrado casi exclusivamente en su imperio de cosmética y moda (Fenty), además de su reciente maternidad.
Sin embargo, su breve pero impactante aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 y su tema para la película Black Panther: Wakanda Forever dejaron a sus seguidores con hambre de más material original.
Pistas en el estudio y hermetismo total
Aunque el equipo de la cantante no ha emitido un comunicado oficial, las fuentes cercanas a la producción sugieren que Rihanna ha estado trabajando en sesiones nocturnas con varios colaboradores habituales. La reaparición física en un entorno de grabación profesional confirma que la artista ha dejado de lado, al menos temporalmente, su faceta puramente empresarial para retomar su carrera musical.
Los rumores sobre el sonido de este nuevo proyecto (conocido popularmente por los fans como R9) han oscilado durante años entre el reggae, el dancehall y un pop más experimental. No obstante, el hermetismo que rodea a la cantante es absoluto, una estrategia que ya utilizó en el pasado para generar un impacto masivo en el momento del lanzamiento.
Breve pero impactante aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023. Crédito: Reuters.
Un icono que trasciende la música
Durante estos años de "sequía" musical, Rihanna no ha perdido relevancia. Se convirtió en multimillonaria gracias a su visión para los negocios y revolucionó la industria de la belleza con su enfoque inclusivo. Pero para sus fanáticos, la falta de un álbum de larga duración ha dejado un vacío que ni los mejores labiales han podido llenar.
"Sé que los tengo esperando", bromeó la cantante en una entrevista reciente, "pero si voy a volver, tiene que valer la pena". Esta mentalidad perfeccionista parece ser la razón detrás de la demora, asegurando que su noveno álbum de estudio sea una evolución sonora coherente con la mujer que es hoy.
La cantante barbadense reapareció tras meses de silencio artístico. Crédito: Reuters.
Expectativas por una gira mundial
Junto con los rumores del álbum, también ha comenzado a circular información sobre una posible gira mundial para finales de 2026 o principios de 2027. De confirmarse, sería su primer tour en una década, lo que garantiza una demanda de entradas sin precedentes que podría romper récords históricos de recaudación.
Por ahora, los seguidores de "Riri" se mantienen en alerta máxima. Cada publicación en sus redes sociales y cada movimiento captado por los paparazzi fuera de los estudios de Los Ángeles o Nueva York es analizado al detalle. Todo indica que el silencio está por romperse y que el trono del pop está listo para recibir de nuevo a su legítima reina.