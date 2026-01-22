Leyenda del rock

Robert Plant lanza “Saving Grace” y confirma su gira por Argentina en mayo

El exvocalista de Led Zeppelin presentó un disco de raíces folk junto a Suzi Dian, que marca una nueva etapa musical más íntima y orgánica. El proyecto anticipa su regreso al país con shows en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, luego de más de una década sin presentarse en escenarios argentinos.