Robert Plant lanza “Saving Grace” y confirma su gira por Argentina en mayo
El exvocalista de Led Zeppelin presentó un disco de raíces folk junto a Suzi Dian, que marca una nueva etapa musical más íntima y orgánica. El proyecto anticipa su regreso al país con shows en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, luego de más de una década sin presentarse en escenarios argentinos.
Robert Plant confirma su gira por Argentina en mayo.
Robert Plant, una de las voces más emblemáticas de la historia del rock, presentó Saving Grace, un álbum que se aleja del estruendo de Led Zeppelin para adentrarse en un universo de raíces folk, gospel y blues. Lo acompaña Suzi Dian, con quien construyó una obra coral, delicada y profunda, que resalta por su sonoridad acústica y su tono introspectivo.
El trabajo fue grabado junto a un ensamble de músicos que completan la formación: Oli Jefferson en batería, Tony Kelsey en guitarra, Matt Worley en bajo y cuerdas, y Barney Morse-Brown en violonchelo. Juntos crean un clima sonoro que remite a paisajes del sur estadounidense, pero con una mirada contemporánea.
Saving Grace: Suzi Dian, Robert Plant, Matt Worley, Barney Morse, Oli Jefferson y Tony Kelsey.
Saving Grace: una experiencia colectiva
El disco incluye versiones de temas tradicionales como I Never Will Marry y As I Roved Out, e incluso una reversión de Everybody's Song de la banda Low. Las voces de Plant y Dian se entrelazan en armonías que priorizan la emoción por sobre el virtuosismo. El resultado es un registro maduro y sobrio, alejado del rock de estadios pero repleto de musicalidad.
Lejos de buscar protagonismo exclusivo, Plant se presenta como parte de un grupo, respetando el espíritu comunitario que atraviesa toda la obra.
Será el regreso de Plant al país después de más de diez años sin presentaciones en vivo, y su primera gira en formato acústico y de pequeña escala. La expectativa entre los fanáticos es alta, tanto por la presencia de una leyenda como por el enfoque artístico renovado que propone.
De la leyenda del rock a la exploración
Desde la disolución de Led Zeppelin, Robert Plant ha transitado caminos diversos: desde su carrera solista hasta colaboraciones memorables con Alison Krauss. Saving Grace representa uno de sus movimientos más sutiles y personales, donde el foco está puesto en el viaje musical antes que en el impacto mediático.
Este nuevo paso lo acerca a sus influencias más profundas, en un momento donde la madurez le permite explorar sin etiquetas, sin presión y con total libertad creativa.
Robert Plant vuelve a sorprender al mundo, esta vez con un disco que privilegia la emoción y las raíces. Con Saving Grace, no solo ofrece una nueva obra, sino que abre la puerta a una gira que lo traerá de vuelta a la Argentina con una propuesta única: íntima, acústica y profundamente humana. Una cita imperdible con la historia viva del rock... ahora desde un lugar más sereno y terrenal.