El guitarrista Rubén “King” Alfano, integrante de la primera etapa de Memphis La Blusera y protagonista del desarrollo del blues en la Argentina, falleció este miércoles a los 69 años. Su trayectoria estuvo ligada a la consolidación de un género que encontró en el barrio porteño de Floresta uno de sus principales focos de expansión.
Murió Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera
El músico, fallecido a los 69 años, fue uno de los pilares de la emblemática banda surgida en Floresta y un referente de las primeras generaciones del blues local.
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 25 de marzo de 1957, Alfano comenzó a tocar la guitarra a los 12 años y cursó cinco años en el conservatorio, donde obtuvo el título de Profesor Elemental de Música. Su formación también se nutrió de las reuniones barriales en las que compartía con otros jóvenes su admiración por B.B. King, Freddie King, Cream y Fleetwood Mac.
Su primera banda fue Pionono, con la que obtuvo el segundo puesto en el Primer Festival Beat, en 1971, certamen del que también participó Sui Generis. Más tarde tuvo un breve paso por OM, una agrupación de rock progresivo.
La etapa en Memphis La Blusera
Alfano se incorporó a Memphis La Blusera antes del regreso de Adrián Otero de su viaje por el exterior, en 1980, y conformó junto a León Almará y Eduardo Vallejos un entramado de guitarras que distinguió el sonido de la banda en sus primeros años.
Su apodo surgió por iniciativa de Pajarito Zaguri, quien comenzó a presentarlo como “King” por utilizar una guitarra similar a la de B.B. King, uno de sus máximos referentes.
“En aquella época escuchar discos era una tarea colectiva”, recordó Alfano en el libro Bien al sur. Historia del blues en la Argentina, de Gabriel Grätzer y Martín Sassone, al evocar aquellos encuentros musicales entre los vecinos de Floresta.
El guitarrista, a quienes sus amigos llamaban cariñosamente "el Negro", participó en los primeros cinco álbumes de estudio de Memphis y en el registro en vivo del Teatro Gran Rex. Durante los años iniciales también asumió tareas de representación, contratación de espectáculos y relaciones con la prensa, actividades que alternó con su trabajo de visitador médico.
Nuevos rumbos con La Floresta
Como bien consigna Guillermo Blanco Alvarado en su libro Lo único importante. La fantástica historia de Memphis La Blusera, tras su alejamiento de la banda conducida por Otero, Daniel "Ruso" Beiserman y Emilio Villanueva, formó La Floresta, un proyecto con el que reivindicó el legado de los pioneros del rock argentino a través de composiciones de Manal, Pajarito Zaguri, Los Gatos y Moris, además de un repertorio propio.
Con esa formación realizó grabaciones en 2003 y 2015. También encabezó una agrupación bajo su propio nombre, por la que pasaron músicos como Víctor Hamudis, Alfredo Desiata y Claudio Rodríguez.
Su muerte supone la pérdida de uno de los protagonistas de aquella generación que contribuyó a construir una identidad para el blues cantado en castellano, con raíces en la vida cotidiana y la cultura de los barrios porteños.