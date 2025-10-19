Dolor en el mundo del rock

Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

El bajista y cofundador de Limp Bizkit, Sam Rivers, falleció a los 48 años tras enfrentar una dura enfermedad. Figura clave del nu metal, fue autor de los riffs que definieron el sonido de una generación. Sus compañeros lo recordaron como “el corazón” de la banda.