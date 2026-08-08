El escenario del Centro Cultural, Social y Biblioteca Popular El Birri recibirá una nueva producción del grupo Resistencia Lorquiana, que presentará el estreno de “Sangre que devora”, una obra que dialoga con el universo de Federico García Lorca desde una perspectiva contemporánea.
"Sangre que devora": una relectura contemporánea de Lorca
El grupo Resistencia Lorquiana estrenará una obra escrita por Mariano Dufour y dirigida por Cintia Amorela Bertolino. Inspirada en “La casa de Bernarda Alba”, la propuesta revisita el clásico de Federico García Lorca desde una mirada performática y colectiva, con entrada gratuita y salida a la gorra consciente.
La primera función será el viernes 14 de agosto a las 21, con una segunda presentación prevista para el viernes 21 de agosto, en la sede de Av. General López 3698, Santa Fe.
Con dramaturgia de Mariano Dufour y dirección general de Cintia Amorela Bertolino, la puesta propone una experiencia escénica donde el cuerpo, la palabra y la memoria colectiva se convierten en los ejes de una reflexión sobre los mandatos sociales, el deseo y las múltiples formas de resistencia.
Nuevo diálogo con Bernarda
Lejos de una adaptación tradicional, “Sangre que devora” se presenta como una relectura performática de “La casa de Bernarda Alba”, el célebre texto de Lorca.
Cinco intérpretes revisitan el universo de la obra desde sus cuerpos presentes y sus experiencias compartidas para volver a poner en escena las violencias, los silencios y las imposiciones que históricamente han atravesado la vida de las mujeres.
La propuesta nace, además, del reencuentro entre artistas que formaron parte de una primera versión realizada hace más de 20 años. Ese regreso se enriquece con nuevas voces y nuevas preguntas que resignifican el legado lorquiano y lo confrontan con las problemáticas del presente.
Cuerpo, poesía y resistencia
Desde un trabajo que combina la creación colectiva con la exploración individual, la obra construye un lenguaje escénico donde conviven lo íntimo y lo público, el adentro y el afuera, las memorias personales y la fuerza transformadora de la poesía.
En ese recorrido, “Sangre que devora” se convierte en una metáfora del desborde vital: la tensión permanente entre la vida y la muerte, la convivencia de los cuatro elementos -aire, tierra, agua y fuego- y la transgresión entendida como una forma de resistencia frente a los mandatos heredados.
Arriba y abajo del escenario
La obra cuenta con las actuaciones de Mirna Tania Cettour, Julia Elvira Stubrin, María José Percara, Santiaga López Carrara y María Amelia Haye, bajo la dirección general de Cintia Amorela Bertolino.
La ficha artística se completa con la dramaturgia de Mariano Dufour, el diseño de vestuario de Ignacio Estigarribia, la fotografía de Aldana Mestre y la producción y prensa a cargo de Rosario Lucero.
Funciones y reservas
La entrada es gratuita, con modalidad de salida a la gorra consciente. El aporte sugerido por la organización es de 18.000 pesos, como forma de acompañar el trabajo del elenco y del espacio cultural.
Las reservas pueden realizarse comunicándose al teléfono 3408 573994.