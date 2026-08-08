En El Birri

"Sangre que devora": una relectura contemporánea de Lorca

El grupo Resistencia Lorquiana estrenará una obra escrita por Mariano Dufour y dirigida por Cintia Amorela Bertolino. Inspirada en “La casa de Bernarda Alba”, la propuesta revisita el clásico de Federico García Lorca desde una mirada performática y colectiva, con entrada gratuita y salida a la gorra consciente.