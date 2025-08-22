Saramalacara presenta los dos últimos adelantos antes de su álbum
La artista argentina lanza dos singles crudos y con esencia hood trap que adelantan “Mataderos”, su próximo trabajo, consolidando a Sara como una de las voces más innovadoras del género.
Con una estética marcada por la impronta suburbana de Estados Unidos, los videos parecen escenas perdidas de una película de Gus Van Sant o Andrea Arnold. Foto: Captura de pantalla
Saramalacara presenta “Esa Hoe” y “Hasta el cielo ”, dos canciones que comienzan a delinear la curaduría musical de este momento en su carrera: trap, hood, espontaneidad cruda, estribillos directos y un sonido que mantiene su esencia, adelantando lo que será “Mataderos”, su próximo álbum.
A través de estos lanzamientos, la artista se prepara para abrir una nueva era. Con “Heráldica” (2024) como manifiesto, su segundo disco de larga duración ya está en proceso y promete explorar lo que significó nacer en el barrio bonaerense de Mataderos y crecer en Internet.
Publicado a través de Interscope Capitol, este single doble llega acompañado por dos videoclips grabados en Los Ángeles y lanzados de forma consecutiva. Con una estética marcada por la impronta citadina y suburbana de Estados Unidos, Sara recorre la ciudad con soltura, naturalidad y crudeza, como si se tratara de escenas perdidas de una película de Gus Van Sant o Andrea Arnold.
Los videos se suceden como dos capítulos de una misma historia: “Esa Hoe” abre el relato y “Hasta el cielo” lo continúa, dejando un final abierto que anticipa más por venir. Producidas por Evar y Dayvan, quienes acompañan a Saramalacara desde sus inicios, ambas canciones se gestaron de manera directa y espontánea, conservando la frescura que caracteriza a la artista.
Este es el segundo lanzamiento de Saramalacara en 2025: en abril publicó “Aura Talk”, su colaboración con Zell y primer single bajo Interscope Capitol, una pieza que abrió nuevas fronteras sonoras al fusionar cloud-rap y electrónica, rindiendo homenaje a la icónica dupla t.A.T.u. De esta manera, la artista sigue redefiniendo la escena como una de las artistas más disruptivas e innovadoras de Latinoamérica.
