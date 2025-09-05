"¡A la ópera... a la ópera!" en Santo Tomé

Santo Tomé se prepara para recibir al reconocido maestro Cesare Buratti, quien, como titular de la cátedra de Arte Escénico del Conservatorio Santa Cecilia de Roma, se acerca para brindar sus conocimientos.
Se trata de un seminario de interpretación de repertorio operístico a cargo del Mtro. Cesare Buratti. Está destinado a cantantes que deseen absorber conocimientos y recursos en cuanto a la interpretación escénica del repertorio lírico, y a interesados en el mundo de la puesta en escena.
Organizado por la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, que dirige Jorge Cova, los próximos 12, 13 y 14 de septiembre se realizará este seminario destinado a cantantes que deseen absorber conocimientos y recursos en cuanto a la interpretación escénica del repertorio lírico, y al mismo tiempo a todo aquel que desee acercarse al mundo de la puesta en escena.
Por eso, la actividad está abierta a participantes activos, que podrán trabajar arias y conjuntos de ópera, y a alumnos oyentes que podrán presenciar todas las clases, participar de una clase grupal, y efectuar preguntas al Mtro. Buratti. El apoyo desde el piano estará a cargo de la Prof. Zunilda Soncini.
Consiguió, en la Universidad “La Sapienza” de Roma, su ciudad natal, la Licenciatura en Lenguas y Literaturas Extranjeras y, sucesivamente, la de Letras, ambas con sobresaliente calificación.
Frecuentó el curso de Dirección de Escena Lírica Musical Teatral en el Conservatorio de Música “Santa Cecilia” de la misma ciudad, con brillante éxito.
Enriquece su herencia cultural en el campo artístico y teatral primero en México, ganando una beca para teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (Inba), asistiendo a cursos en el Instituto “Andrés Soler” de Teatro, Cine y Televisión de la Ciudad de México, y en España luego, como profesor en el Instituto Italiano de Cultura en Barcelona.
Adquirió posteriores profundizaciones en el ámbito de la profesión de director de escena lírico, colaborando con directores de reconocida fama, como: Filippo Crivelli, Arnoldo Foà, Renzo Giacchieri, Carlo Maestrini, Virginio Puecher, Graziella Sciutti, Sandro Sequi, Franca Valeri, Raf Vallone.
Después de haber sido maestro de Arte Escénico en los Conservatorios de Música de Matera, Potenza, Pesaro en la entonces rama de Fermo, Campobasso y Florencia, fue, durante veintiséis años, titular de la Cátedra de esta materia, también llamada "Teoría y Técnica de la Interpretación Escénica, en el Conservatorio de Música “Santa Cecilia” de Roma, donde realizó un Curso de Dramaturgia para estudiantes de Composición así como para los de Canto.
También ha dictado Cursos de Interpretación Escénica de la Ópera en América Latina, en Argentina, en el Parque del Conocimiento de Posadas y en el Teatro El Círculo de Rosario, en Paraguay en la Escuela de Canto “Sofía Mendoza” del Instituto Municipal de Arte de Asunción, y en Uruguay, en el Instituto de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Montevideo.
Viernes 12
De 16 a 19: A partir de pautas actorales y musicales, el Mtro. Buratti trabajará arias y escenas del repertorio operístico tradicional en forma personalizada con los alumnos activos.
De 19.30 a 22 Se trabajarán coros de ópera con la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé.
Sábado 13
De 14 a 15: Se dictará una clase grupal para todos los participantes (activos y oyentes).
De 15 a 20: Clases alumnos activos.
Domingo 14
De 16 a 18: Repaso de lo trabajado.
A las 19: Concierto de cierre. Con entrada libre y gratuita.
Toda la actividad se realizará en la Sede de la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, Castelli 1735 de esa ciudad.
Para informes e inscripciones comunicarse por inbox a @agrupacioncoralst o por WhatsApp al 342-635-6942 (Dirección de Cultura ST).
