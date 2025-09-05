12, 13 y 14 de septiembre

"¡A la ópera... a la ópera!" en Santo Tomé

Se trata de un seminario de interpretación de repertorio operístico a cargo del Mtro. Cesare Buratti. Está destinado a cantantes que deseen absorber conocimientos y recursos en cuanto a la interpretación escénica del repertorio lírico, y a interesados en el mundo de la puesta en escena.