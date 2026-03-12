Serú Girán por Lebón y Aznar agotó su primer show, suma fecha y gira nacional

La respuesta del público fue inmediata y contundente. El esperado concierto “Serú Girán por Lebón & Aznar” agotó todas sus entradas en menos de 24 horas, desatando una verdadera serúmanía entre los fanáticos del rock argentino.
El concierto previsto para el 19 de junio en el capitalino Movistar Arena liquidó sus entradas en menos de 24 horas. De tal manera, anunciaron una segunda cita para el 21, sumando también shows en Córdoba, Rosario y Mendoza.
La respuesta del público fue inmediata y contundente. El esperado concierto “Serú Girán por Lebón & Aznar” agotó todas sus entradas en menos de 24 horas, desatando una verdadera serúmanía entre los fanáticos del rock argentino.
Ante la enorme demanda, David Lebón y Pedro Aznar anuncian una nueva función en el Movistar Arena de Buenos Aires: será el domingo 21 de junio, sumando así otra noche que promete quedar grabada en la historia grande de nuestra música.
De igual manera se anunció una gira que por ahora llegará el 26 de junio al Quality Arena Córdoba, el 4 de julio al Metropolitano Rosario y el 25 de julio a la Arena Maipú de Mendoza.
El espíritu de Serú Girán vuelve a escena en una celebración única en la que Lebón y Aznar reviven en vivo las canciones de una de las bandas más importantes del rock en español. No es un simple homenaje: es el reencuentro de dos de sus creadores con un repertorio que sigue latiendo con la misma intensidad que el primer día.
Por la corta duración de la banda -cuatro años en su primera etapa y apenas dos conciertos de reunión en River en 1992- cada presentación se convierte en un acontecimiento excepcional. Por eso, estas dos noches en el Movistar Arena se perfilan como una oportunidad histórica para emocionarse y cantar en vivo junto a dos protagonistas fundamentales de esta historia.
La vigencia de Serú Girán, con más de cuatro décadas de influencia, volvió a confirmarse en abril de 2025 cuando Lebón y Aznar presentaron “Serú Girán - El Homenaje” ante 150 mil personas en el Festival Quilmes Rock, acompañados por artistas invitados. Un mes después, en mayo, el proyecto cruzó fronteras con “Serú Girán - por Lebón & Aznar” en el Festival Cordillera de Bogotá.
En el Movistar Arena resonarán himnos que marcaron generaciones: “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer”, “Perro Andaluz” y muchas más.
Lebón y Aznar prometen noches emotivas y poderosas. Cada nota, cada mirada y cada aplauso serán la confirmación de que Serú nunca se fue: sigue vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público.
Serán también encuentros entre generaciones. Habrá quienes vuelvan a abrazar una parte fundamental de su historia personal y quienes vivan por primera vez en vivo el repertorio de la banda que cambió para siempre el rock argentino.