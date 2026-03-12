Clásicos del rock nacional

Serú Girán por Lebón y Aznar agotó su primer show, suma fecha y gira nacional

El concierto previsto para el 19 de junio en el capitalino Movistar Arena liquidó sus entradas en menos de 24 horas. De tal manera, anunciaron una segunda cita para el 21, sumando también shows en Córdoba, Rosario y Mendoza.