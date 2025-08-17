"Una sombra parecida a mí", en la continuidad del ciclo de Profesores del ISM

“Una sombra parecida a mí. Tango canción entre luces y sombras” se titula el espectáculo que docentes del Instituto Superior de Música presentarán el jueves 21 a las 20 en la Sala Saer del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2150), en la continuidad del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM”.
En ese marco actuarán Daniela Romano (canto), Hernán Pérez (guitarras), Carolina Melchiori (contrabajo), Elina Goldsack (flauta traversa), Gabriel Mateos (viola) y Gabriel de Pedro (voz, piano, electrónica y arreglos).
La propuesta gira alrededor del tango como expresión central de la canción tradicional argentina, con obras de compositores como Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, los hermanos Virgilio y Homero Expósito, Néstor Basurto y Charly García, además del propio De Pedro. La música tiene un eje tanguero condimentado con jazz, rock, música de cámara, electrónico y contemporáneo, que genera una expresividad musical profunda que pretende hacer vibrar las raíces propias de la cultura popular argentina.
Las entradas anticipadas tendrán un costo de $6.000, y de $8.000 en puerta. Tal como ocurre habitualmente en el ciclo, el acceso será gratuito para estudiantes del ISM.
Sobre el ciclo
Esta nueva edición del ciclo «Profesores del ISM» prevé la realización de once recitales y conciertos a cargo de docentes de la institución. Las próximas fechas son las siguientes:
- 18 de septiembre, a las 20: Dúo Pablo Ascúa - Luis Medina (guitarras) + Ariel Echarren e invitados. Sala Saer del Foro Cultural UNL.
- 9 de octubre, a las 20: Ars Nova Coro (dirección: María Soledad Gauna) + Dúo Prendes- Lagger (saxo y piano). Sala Saer del Foro Cultural UNL.
- 23 de octubre, a las 20: Dúo Cortés-Mateos (viola y piano). Biblioteca "Dr. José Gálvez" del Foro Cultural UNL
- 6 de noviembre, a las 20: José Bulos (piano) y Chela Martínez (flauta) + Quinteto Diego Núñez, José Piccioni, Pablo Ayala, Danilo Cernotto y José Ayala. Sala Saer del Foro Cultural UNL
- 20 de noviembre, a las 20: Quinteto Milonga Litoraleña. Lucas Querini (piano), Simón Lagier (violín), Danilo Cernotto (bandoneón), Julián Cicerchia (guitarra) y Pablo Devadder (clarinete bajo y soprano). Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural UNL.
