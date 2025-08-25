Conflicto por derechos de autor

Sting demandado por sus excompañeros de The Police: reclaman millones en regalías

Los músicos Andy Summers y Stewart Copeland presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Londres contra Sting, su excompañero en The Police. Reclaman una parte de las regalías generadas por los grandes éxitos de la banda, que hasta ahora son cobradas únicamente por el cantante y bajista. La disputa pone en el centro del debate el reconocimiento legal de los aportes creativos en grupos musicales legendarios.