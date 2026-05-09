Teresa Parodi presenta “Hasta que amanezca”, su nuevo trabajo discográfico, disponible desde el jueves 7 de mayo en todas las plataformas digitales. Se trata de una obra profunda y sensible que reafirma una de las voces más lúcidas de la música popular argentina, en un recorrido que se nutre de las raíces y dialoga con el presente.
Teresa Parodi presenta "Hasta que amanezca"
El álbum, disponible en todas las plataformas, propone un universo sonoro que se desliza entre la tradición folclórica y nuevas texturas. Julia Zenko, Susana Baca, Soledad Pastorutti, Maggie Cullen y Lisandro Aristimuño son algunas de las voces invitadas.
El álbum propone un universo sonoro que se desliza entre la tradición folclórica y nuevas texturas, dando forma a canciones que suenan cercanas, casi como de cuna, o como parte del paisaje del interior profundo del país y también de la gran ciudad y su vértigo. Con una mirada atenta sobre su tiempo, Parodi construye un repertorio de historias que invitan a detenerse, a mirar más hondo y a preguntarse por el sentido de época.
Compuesto por once canciones (“Me veo en vos”, “Lento”, “La Negra Ulogia”, “Al Sur del Moconá”, “La belleza es Soledad”, “Chamamé Cantor”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Siempre a la misma hora”, “Peregrino del bien”, “Sin miedo” y “Hasta que amanezca”), el disco incluye momentos especialmente significativos dentro de su recorrido creativo. Entre ellos, Peregrino del bien, una de las composiciones más queridas por la propia autora, y el notable “Lento”, con su rítmica que invita a reflexionar y también a animarse al baile.
Colaboraciones
Como adelantos de este nuevo universo, ya se dieron a conocer “Siempre a la misma hora”, “Me veo en vos” y “Sin miedo”. El primero propone un cruce expresivo entre la murga y el rap, con la participación de la murga uruguaya Doña Bastarda y la rapera Shitstem, en una apuesta por tender puentes entre generaciones y lenguajes. Por su parte, “Sin miedo”, interpretado junto a Julia Zenko, es una canción atravesada por la memoria y la resistencia, que dialoga con la historia reciente y reafirma el compromiso de Parodi con los derechos humanos y la construcción colectiva.
Más allá de los adelantos ya conocidos, “Hasta que amanezca” cuenta con la participación de artistas emblemáticos de distintas generaciones y estéticas, que amplían el universo sonoro del disco. Entre ellos se destacan Soledad Pastorutti en “Chamamé Cantor” y Lisandro Aristimuño en “La belleza es Soledad”, junto a colaboraciones de Susana Baca en “La Negra Ulogia”, Maggie Cullen en “Al Sur del Moconá” y Okto en “Lento” y “Siempre a la misma hora”, en un entramado de voces que refuerza el cruce entre tradición y contemporaneidad que propone la obra.
Ficha técnica
Emilia Parodi: piano, piano eléctrico, sintetizadores, arreglos.
Ezequiel Parodi: guitarra nylon, guitarra acústica, arreglos.
Lautaro Parodi: bajo eléctrico.
Facundo Guevara: batería, percusión.
Nicolás Constanzo: violín.
Marcela Vicente: violoncello.
Joaquín Parodi: guitarra eléctrica.
Matías Cella: guitarra eléctrica.
Producción y dirección musical: Matías Cella.
Coproductora: Emilia Parodi.
Presentación
La presentación oficial en Buenos Aires será el jueves 21 de mayo en La Trastienda, en un concierto que marcará el inicio de una gira nacional. Allí, la artista ofrecerá un recorrido por las nuevas canciones junto con los clásicos que forman parte del cancionero popular argentino, en un formato íntimo y potente donde cada obra encuentra una nueva dimensión en el encuentro con el público.
Antes de su llegada a la Ciudad de Buenos Aires, la gira ya tuvo sus primeras paradas en Rosario, Sierras Chicas, Córdoba y Bell Ville, en una serie de conciertos que marcaron el regreso de Teresa Parodi a los escenarios de todo el país.
Con Hasta que amanezca, Teresa Parodi reafirma una trayectoria fundamental, en la que la canción no solo emociona, sino que también piensa, interpela y acompaña.