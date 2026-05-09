Nuevo álbum

Teresa Parodi presenta "Hasta que amanezca"

El álbum, disponible en todas las plataformas, propone un universo sonoro que se desliza entre la tradición folclórica y nuevas texturas. Julia Zenko, Susana Baca, Soledad Pastorutti, Maggie Cullen y Lisandro Aristimuño son algunas de las voces invitadas.