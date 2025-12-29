De Suecia con amor: The Cardigans en la Argentina

The Cardigans, la banda sueca de pop rock se presentará por primera vez en el país el 12 de febrero en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en el marco de su Tour 2026.
Con una trayectoria que marcó a toda una generación y canciones inolvidables como “Lovefool”, “My Favourite Game” y “Erase/Rewind”, The Cardigans promete una noche única y llena de clásicos. Las entradas están a la venta por sistema Ticketek.
Aprovechando la noticia, aquí un repaso de la historia de esta agrupación tan enraizada en la década del 90, integrada hoy por Nina Persson (voz), Lars-Olof Johansson (teclados), Bengt Lagerberg (batería) y Magnus Sveningsson (bajo).
En octubre de 1992, unidos por su pasión mutua por el hard rock, el guitarrista Peter Svensson y el bajista Magnus Sveningsson formaron The Cardigans. Como su ciudad natal (Jönköping) no era precisamente una meca de la música, el grupo hizo las maletas y se mudó al puerto pesquero de Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia.
Tras la publicación de una primera grabación de “Rise & Shine” en 1994, The Cardigans firmaron rápidamente con Stockholm Records. Ese mismo año, la banda debutó para el sello con “Emmerdale” y posteriormente recibió el premio al “Mejor Álbum de 1994” de Slitz, la revista musical sueca líder en aquel entonces.
Su segundo álbum, “Life”, publicado en 1995, incluía los exitosos sencillos “Carnival” y la regrabación de “Rise & Shine”, y supuso el primer éxito de la banda en las listas internacionales. Antes del álbum “First Band On The Moon”, en septiembre de 1996, The Cardigans lanzaron “Lovefool”. Aunque la primera respuesta al sencillo fue muy positiva y los colocó en el Top 40, no logró el impacto que le esperaba la primavera siguiente.
Fue en 1997 cuando The Cardigans se catapultaron al estrellato internacional. La inclusión de “Lovefool” en la exitosa banda sonora de “Romeo + Julieta”, “Spring”, los llevó más allá. El sencillo no solo alcanzó el número 1 en las listas de radio del Reino Unido y Estados Unidos, sino que también debutó en el número 2 de la lista nacional del Reino Unido, donde se mantuvo entre los cinco primeros durante cinco semanas. En total, el álbum alcanzó más de 2,5 millones de ventas en todo el mundo, alcanzando el disco de platino en Estados Unidos y Japón, y el de oro en el Reino Unido. Las actividades promocionales que respaldaron el éxito mundial de “Lovefool” y “First Band On The Moon” fueron interminables. La banda no solo realizó una gira mundial de un año con innumerables sesiones de radio y entrevistas, sino que incluso aparecieron como artistas invitados en “Beverly Hills 90210” y el programa de David Letterman.
Debido al agotamiento resultante de semejante agenda, The Cardigans se tomaron un merecido descanso, sin embargo, la banda no permaneció inactiva. A principios de 1999, contribuyeron con un nuevo tema, “War”, a la banda sonora de “A Life Less Ordinary”, una grabación en directo de “Been It” al recopilatorio “Lilith Fair” y “Deuce”, incluida en el nuevo álbum, a la banda sonora de “Los expedientes secretos X”. Su descanso también incluyó la experimentación con varios proyectos en solitario.
En junio de 1998 el grupo se reunió de nuevo con el veterano productor Tore Johansson en su estudio Country Hell y grabaron el álbum “Gran Turismo”.
El primer sencillo, “My Favourite Game”, fue un gran éxito en muchos países. El video fue dirigido por Jonas Åkerlund. El segundo sencillo, “Erase/Rewind”, se lanzó en enero de 1999 y también se convirtió en un gran éxito mundial.
“Gran Turismo” alcanzó más de 2,5 millones de ventas en todo el mundo. El álbum “Long Gone Before Daylight” se lanzó en febrero de 2003 y de él se extrajeron los sencillos "For What It’s Worth” y “You’re The Storm”. El álbum recibió excelentes críticas y la banda pasó la mayor parte de 2003 de gira por Europa y Norteamérica. “Long Gone Before Daylight” recibió un Grammy sueco al álbum del año.
Si “Long Gone Before Daylight” fue majestuoso y maduro, “Super Extra Gravity” (lanzado en 2005) fue un álbum indomable y espectacular. Aun así, existen similitudes. La banda logra conservar todo lo bueno de “Long Gone Before Daylight” y, al mismo tiempo, rebelarse contra él. Continuidad y reacción, todo en uno.
Que “Long Gone...” marcara el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la banda sueca era obvio. Sin embargo, como lo expresó su compositor y guitarrista Peter Svensson, “no sería The Cardigans si hiciéramos el mismo álbum de nuevo”.
“Super Extra Gravity” se creó tras un período de extensas giras por Europa y Estados Unidos. Muchos de los aspectos positivos de “Long Gone...” se pueden encontrar en este álbum: la interacción entre los miembros, la presencia vocal de Nina y las potentes melodías. Pero la lucha por la perfección y por crear un álbum "bien producido" de calidad atemporal se ha sustituido por un sonido más salvaje y menos predecible. Las canciones son más cortas y concisas.
A principios de 2008 lanzaron un álbum de “Grandes Éxitos”. Además del sencillo estándar de 22 canciones, se incluyó una versión doble con caras B y pistas adicionales de todos sus álbumes de estudio.
En años posteriores, los miembros de la banda han lanzado discos en solitario y proyectos paralelos. Nina se relanzó como solista como Nina Persson. Bengt y Lasse como The Brothers of End y Magnus como Råå. Peter, por otro lado, se mudó a Los Ángeles a tiempo parcial para dedicarse profesionalmente a la composición de canciones. Tuvo un gran éxito escribiendo éxitos para artistas como Ariana Grande y The Weeknd.
En 2012, The Cardigans regresaron en vivo para un verano lleno de festivales de música. Desde entonces, la banda se ha presentado en vivo cada año y en muchos mercados nuevos.