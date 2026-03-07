The Warning estrenó "Kerosene"

El poderoso trío de rock originario de Monterrey, The Warning, ha lanzado su nuevo sencillo “Kerosene”, disponible a través de Lava Records y Republic Records.
“Las Wawas” de Monterrey lanzaron un potente sencillo cargado de riffs explosivos y actitud desafiante que continúa la nueva etapa musical del trío mexicano tras su reciente colaboración con su compatriota Carín León.
El tema llega como un auténtico estallido de energía y actitud. Impulsado por una batería acelerada, riffs de guitarra crudos y una línea de bajo contundente, “Kerosene” se construye como un himno directo y desafiante que culmina en un estribillo pegajoso y coreable.
El videoclip oficial acompaña esta energía rebelde con una narrativa cinematográfica. En él, las hermanas Dany, Ale y Pau Villarreal Vélez aparecen conduciendo un auto robado a través del desierto, proyectando una actitud desafiante que culmina en una caótica escena en un desarmadero donde tocan rodeadas de lanzallamas antes de incendiar el vehículo, transformándolo en una declaración visual de poder y rebeldía.
“Kerosene” llega después del sencillo “Love To Be Loved”, la colaboración del grupo con el cantante mexicano Carín León, una canción que sorprendió al público al fusionar rock con elementos de country y pop.
La colaboración recibió una fuerte respuesta del público y la crítica. Diversos medios destacaron la química musical entre ambas propuestas, señalando cómo la combinación de estilos generó un resultado inmediato y altamente pegajoso.
El trío de hermanas “regias” (apócope de regiomontanas, gentilicio de Monterrey) visitará la Argentina la semana próxima, para actuar el domingo 15 en la jornada de cierre de Lollapalooza Argentina.