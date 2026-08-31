Con más de una década de trayectoria ininterrumpida, Titereré, la carnavalada de títeres de Santa Fe, volverá a desplegar su universo de historias, personajes y técnicas escénicas en su 11ª edición, que se desarrollará del 3 al 6 de septiembre.
Titereré celebra 11 años de títeres y cultura popular
La tradicional carnavalada de títeres de Santa Fe se realizará del 3 al 6 de septiembre, con compañías de Argentina y Brasil, funciones en distintos espacios de la ciudad y localidades vecinas, y una propuesta que abarca desde las infancias hasta el público adulto.
El encuentro tendrá como epicentro al Centro Cultural y Social El Birri, aunque su programación se extenderá a diferentes espacios de la capital provincial y localidades de la región.
Nacido y sostenido desde la organización colectiva de titiriteros y titiriteras santafesinos, el festival se consolidó como uno de los encuentros de cultura popular autogestiva más importantes de la región. En esta nueva convocatoria reunirá a elencos provenientes de distintos puntos de Argentina y de Brasil, en una celebración del arte titiritero dirigida a infancias, familias, jóvenes y adultos.
Una red de escenarios
El Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en General López 3698, volverá a ser el corazón histórico de Titereré. Sin embargo, la propuesta buscará nuevamente expandirse y llevar los espectáculos a otros ámbitos culturales y comunitarios.
La programación incluirá funciones en la Sala Saer del Foro Cultural de la UNL, el Centro Cultural Cauces, la Casa de la Cultura, El Molino Fábrica Cultural, La Redonda, Arte y Vida Cotidiana y distintos espacios de la provincia, como el Alero Dorrego y Sapukay, la casa de Fernando Birri, en San José del Rincón.
La circulación también alcanzará a las localidades de Arroyo Leyes y Humboldt, además de escuelas y otros espacios culturales, reforzando una de las características centrales del encuentro: acercar el teatro de títeres a públicos y territorios diversos.
Compañías de Argentina y Brasil
La grilla de esta edición reúne a una amplia variedad de propuestas y procedencias. Participarán la Compañía Nacional de Fósforos, la Compañía Omar Álvarez Títeres y Arde la Nona, de Villa Ballester; Títeres Laura Pagés, de Temperley; Vanagamba, de San Fernando; Marionetas El Cangrejo, de Tilcara, Jujuy; y Verde que te quiero Verde, de Villa de Las Rosas, Córdoba.
La dimensión latinoamericana estará representada por el Teatro Navegante de Marionetas, del artista Catin Nardi, llegado desde Minas Gerais, Brasil.
A lo largo de cuatro jornadas, estas compañías presentarán espectáculos como “Animaladas. El último Sapukay”, “Pocket Show”, “Mundo Bilina”, “Chan Chan Plan”, “El camino de Eva”, “Pajarraquito” y “Los pollos también sueñan”, conformando una cartelera que propone distintos lenguajes, estéticas y modos de acercarse al universo de la animación.
Cuatro días de funciones
La programación comenzará el jueves 3 de septiembre, a las 16, con “Animaladas. El último Sapukay”, de Verde que te Quiero Verde, en El Alero Dorrego. La jornada continuará en El Birri con “Pocket Show”, del Teatro Navegante de Marionetas, a las 19, y “Mundo Bilina”, a las 21, a cargo de la Compañía Nacional de Fósforos, la Compañía Omar Álvarez Títeres y Arde la Nona.
El viernes 4 habrá funciones simultáneas y distribuidas en distintos puntos de la ciudad: “Chan Chan Plan”, a las 19, en la Sala Saer del Foro Cultural; “El camino de Eva”, de Laura Pagés, a las 20, en la Casa de la Cultura; y “Pajarraquito”, de Vanagamba, a las 21, en el Centro Cultural Cauces.
El sábado la propuesta volverá a multiplicarse. A las 17 se presentarán “Mundo Bilina” en El Molino y “Pocket Show” en Sapukay, en San José del Rincón.
A las 19, “Animaladas. El último Sapukay” llegará a El Birri, mientras que “El camino de Eva” se presentará a las 20 en la Biblioteca Popular Amanecer, de Arroyo Leyes. El cierre de la jornada será a las 21 con “Pajarraquito”, nuevamente en El Birri.
La última jornada, el domingo 6, comenzará a las 17 con “Pocket Show” en La Redonda. A las 18 se presentará “Chan Chan Plan” en la Casa de la Cultura; a las 18.30, “Animaladas. El último Sapukay” llegará a la Sala del Tiro Federal de Humboldt; y a las 19, El Birri recibirá “Los pollos también sueñan”, de Marionetas El Cangrejo, como cierre de la programación.
Crear también es jugar
Titereré sumará además una actividad formativa a su propuesta artística. El sábado 5, de 10 a 13, se realizará el taller “El alma de las cosas olvidadas”, dedicado a la construcción de marionetas recicladas.
La actividad estará coordinada por Luis Alberto Sánchez, integrante de Marionetas El Cangrejo, y tendrá lugar en Sapukay, la casa de Fernando Birri. La propuesta pone el acento en la reutilización de materiales y en la posibilidad de descubrir nuevas vidas y formas expresivas en los objetos cotidianos.
Construir lo colectivo
La 11ª edición de Titereré está organizada por los grupos autogestivos santafesinos Las Mandadas, Los Lescano, Hasta las Manos y Los Chaplan, referentes de una escena que desde hace más de diez años impulsa este espacio de encuentro, intercambio y celebración colectiva.
Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, la carnavalada vuelve a reivindicar el valor del trabajo independiente y la cultura popular, apostando a que los títeres sigan ocupando escenarios, plazas y espacios comunitarios.
Toda la información sobre las funciones y las obras puede consultarse en el Instagram oficial del festival, @titerere.festival. A once ediciones de su nacimiento, Titereré confirma así que el arte de dar vida a los objetos sigue encontrando en Santa Fe un territorio fértil para reunirse, viajar y celebrar.