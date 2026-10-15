El calendario musical de 2027 empieza a tomar forma con un anuncio contundente: U2 vuelve a la Argentina. Nueve años después de sus últimos shows en el país, la banda irlandesa volverá a encontrarse con el público local el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate, con producción de DF Entertainment.
U2 vuelve a la Argentina para celebrar 50 años de historia
Después de casi una década, U2 regresa a la Argentina el 23 y el 25 de marzo de 2027. En el marco de su gira mundial The Greatest Show on Earth, la banda irlandesa presentará las canciones de “Carnaval de Luz”, su primer álbum de material completamente nuevo desde “Songs of Experience”. Beck será el artista invitado en los shows.
Su última visita fue en octubre de 2017, cuando se presentó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour, la gira que celebró los 30 años de uno de sus discos más emblemáticos. Ahora, el grupo prepara un nuevo capítulo de su historia en Argentina, esta vez con dos noches en River como parte de The Greatest Show on Earth. Además, las citas contarán con Beck como invitado especial.
Las entradas para las dos fechas en River estarán disponibles únicamente a través de All Access. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10, con el beneficio de seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará el viernes 23 de octubre a las 10.
Medio siglo de estreno
U2 está en un momento celebratorio. El pasado 25 de septiembre se cumplieron 50 años de aquel día de 1976 en el que Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso que Larry Mullen Jr. había publicado en la cartelera del colegio Mount Temple de Dublín para formar una banda.
Para conmemorar el aniversario, los cuatro músicos regresaron al lugar donde comenzó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes, en el que repasaron algunos de sus grandes clásicos y estrenaron en vivo “Silencio”, su nuevo single.
Y qué mejor manera de celebrar medio siglo de historia que con música nueva. El próximo 13 de noviembre, U2 lanzará “Carnaval de Luz”, su 16° álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017). El disco reúne 12 canciones y llega anticipado por los singles “Street of Dreams” y “Silencio”.
Entre sus colaboradores se destaca Brian Eno, uno de los productores más influyentes de la historia del rock y aliado fundamental en la construcción del sonido de U2, quien coescribió y aportó sintetizadores en tres temas y Brian Eno. También participan Martin Garrix, como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, a cargo de producción adicional en “Silencio”.
El álbum incluye además “The Mirror Maker (Rosalía)”, una canción que lleva el nombre de la artista catalana, y cierra con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que cuenta con la voz de Dolly Parton. El lanzamiento llega después de los EP “Days of Ash” y “Easter Lily”, publicados a principios de año.
Con cinco décadas de trayectoria, U2 sigue siendo una de las bandas más convocantes e influyentes del mundo, capaz de convertir cada gira en un acontecimiento que trasciende lo musical. Sus shows, reconocidos por la potencia de sus interpretaciones y sus ambiciosas puestas en escena, han redefinido una y otra vez la experiencia de los conciertos en estadios.
En marzo de 2027, esa historia sumará un nuevo capítulo en River, con dos noches que prometen estar entre los grandes acontecimientos musicales del año.