Con dos noches en River Plate

U2 vuelve a la Argentina para celebrar 50 años de historia

Después de casi una década, U2 regresa a la Argentina el 23 y el 25 de marzo de 2027. En el marco de su gira mundial The Greatest Show on Earth, la banda irlandesa presentará las canciones de “Carnaval de Luz”, su primer álbum de material completamente nuevo desde “Songs of Experience”. Beck será el artista invitado en los shows.