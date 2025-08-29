Santa Fe en "Unísono"

Los Palmae serán presentados por Carlos "La Mona" Jiménez

El programa federal producido por el Inamu para la Televisión Pública estará este sábado conducido por el prócer del cuarteto. Además del grupo de Marcos Camino Jr., habrá propuestas de Bariloche, Caba y Las Breñas (Chaco).