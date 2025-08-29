Los Palmae serán presentados por Carlos "La Mona" Jiménez

Este sábado 30 de agosto, a las 23.30, sigue el recorrido la música del país a través de “Unísono”, el programa federal que Inamu produce para la Televisión Pública. Esta edición contará con la participación especial de Carlos “La Mona” Jiménez, que presentará la música de: Los Palmae (Santa Fe), Arroyito Dúo (San Carlos de Bariloche, Río Negro), Rojobarcelo (Caba) y Las Cuerdas Breñenses (Las Breñas, Chaco). Y como siempre, sorpresas, homenajes y videos especiales.
Carlos “La Mona” Jiménez, ícono del cuarteto argentino, es considerado el mayor exponente del género y uno de los artistas más populares del país. Con más de 10 mil shows realizados y más de 100 discos editados -en su mayoría certificados en oro, platino y doble platino-, ha sido distinguido con 12 Premios Gardel y múltiples Premios Konex, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música nacional. Reconocido como “el más federal de los artistas”, llevó su música a todas las provincias argentinas, construyendo un lazo único con su público.
Nacido en Córdoba en 1951, comenzó su carrera en el Cuarteto Berna, para luego integrar el Cuarteto de Oro bajo la dirección de su tío Coquito Ramaló. Aunque su primer disco no tuvo éxito, pronto alcanzó la popularidad con temas como “Cortate el pelo cabezón” y “La gaita del lobizón”, que lo consagraron en la escena. A lo largo de los años desarrolló un estilo propio, incorporando gestos que dieron origen a una particular lengua de señas usada por sus seguidores en los bailes. Conocido entre sus fanáticos como CMJ o simplemente “La Mona”, su impronta artística y su inagotable energía en el escenario lo convirtieron en un fenómeno cultural que atraviesa generaciones.
Los Palmae
Marcos Camino Jr. no sólo comparte nombre, apellido y sangre con su padre. Ambos sienten, además, una profunda pasión por el acordeón, la música en general y la cumbia en particular. “Palmae” significa “familia de palmeras” y el nombre no podía haber sido más acertado.
Famosos por sus versiones, el grupo se perfila con un show cada vez más parecido al de Los Palmeras. El grupo nació con el objetivo de abarcar una veta más joven que quizá Los Palmeras no lograra captar.
El grupo está conformado por siete músicos de entre 22 y 26 años, hinchas fanáticos de Colón. En total, son un staff total de 15 personas. Nacieron en el año 2016, por un accidente del líder de Los Palmeras.
“Todo comenzó con un accidente que sufrió mi papá, cuando se cayó del techo de mi casa. Los Palmeras no sabían qué iban a hacer porque él no quería tocar más y ahí me picó el bichito a mí de tocar el acordeón”, relató el artista. “Después él se recuperó y empezó a tocar sentado. Ahí me desprendí con Palmae”, agregó.
“Nosotros no somos Los Palmeras ni venimos a reemplazarlos porque ellos son únicos. Son el ícono cultural más grande que tenemos en Santa Fe y en la música popular argentina. Ojalá duren para siempre y el día de mañana seamos un cuarto de lo grande que son ellos”, finalizó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.