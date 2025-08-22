Inercia representará a Santa Fe en "Unísono"

Esta sábado 23, a las 23.40 (al término de la película), sigue el recorrido por la música del país a través de “Unísono”, el programa federal que el Instituto Nacional de la Música produce para la Televisión Pública. Esta edición contará con la participación especial del cantautor César “Banana” Pueyrredón, que presentarán la música de: Ringo (Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires), Pato Lardone (Río Ceballos, Córdoba), Un Tal Lucas (San Martín de Los Andes, Neuquén) e Inercia (Rosario, Santa Fe). Y como siempre, sorpresas, homenajes y videos especiales.
Hacedor de hits
Con toda la fuerza y el sentimiento de su voz y sus mejores canciones, César “Banana” Pueyrredón se ha constituido en uno de los máximos exponentes de la balada pop. Creador de éxitos como “Conociéndote”, “Toda una noche contigo”, “Cuando amas a alguien”, ha marcado indudablemente la vida de mucha gente. Voz líder del conocido grupo Banana, comenzó su etapa solista a mediados de 1984. Lejos de lo meloso, de lo frívolo, sus letras hablan del amor, de los sueños, de la esperanza. Su estilo baladista y su devoción por la melodía se dieron la mano con la energía del rock y los sonidos instrumentales del pop.
Ganador de varios premios nacionales, en especial el Gran Premio Sadaic 1993. Participó como artista invitado en la presentación de Sting en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, Uruguay en 1990. Cumple uno de su sueños al grabar un tema suyo a dúo con Armando Manzanero, “Por una mujer”, del álbum “Souvenir del Paraíso” (1999). Su última producción es: “Romántico + nuevo” (del 2004), una recopilación de sus grandes éxitos con el agregado de una canción nueva: “En tus ojos”.
Desde hace tiempo hasta la actualidad se presenta habitualmente en diversos escenarios de todo el país, incluyendo teatros muy conocidos como el Auditorio de Belgrano, La Trastienda, El Ópera Citi, el Niní Marshall (Tigre), Teatro Roma de Avellaneda, el Gran Rivadavia de Flores, entre otros. Además de interpretar todos sus éxitos ya está adelantando temas de su próximo álbum: “Almaviva”.
Activos
Perseguidores de un rock alternativo con un toque de reggae + pop + ska. Durante los primeros años del siglo XXI, produjeron y grabaron sus primeros demos en dos discos: “Fugaz” (2001) y “Nuestra gente de hoy” (2003).
El disco “Respirar” (2006) fue el primero en editarse. Con BlueRoom como sello discográfico, presentaron “Rock para imaginar” (2011). Disco que los llevó a compartir escenario con Los Pericos, Las Pelotas, Kapanga y La Mancha de Rolando, entre otras.
“Todo vien” salió en 2016, su material conceptual que invita a tomar conciencia de la realidad apocalíptica que atraviesa el mundo actual. Este disco fue presentado en vivo en el Galpón de la Música de Rosario ante más de 800 personas. Compartieron escenarios con Ciro, La Vela Puerca en la ciudad de rosario y participaron del festival de bandas más importante del país, Cosquín Rock (en su edición 2019 y 2020).
En 2019 salió “Conversiones”, un disco de seis temas. Cuenta con tres canciones de artistas internacionales con la particularidad de ser interpretadas en español y otras tres versiones con aquellas que logran sintetizar los 25 años de trayectoria de la banda.
En 2023, lanzaron “440”, un disco creado en la pandemia con mucho de la historia de Inercia y con letras muy directas. En 2025, festeja los 30 años de vida siempre queriendo mantenerse en actividad, con mucha gente compartiendo escenarios y acompañando desde sus comienzos, bautizada ya como la Familia Inercia, y con una premisa que no piensan abandonar, #inercianopara.
