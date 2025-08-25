Danza contemporánea

Vendaval cumple 10 años de creación e inspiración y lo celebra con "Viva la Vida"

Dirigida por María Paz Meza e inspirada en la primera obra de la compañía, llega esta creación que recrea los paisajes de la vida de Frida Kahlo. La única función de esta puesta interpretada por 15 artistas en escena será el sábado 30, en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo”.