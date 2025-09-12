Yo vi tu Corazón arranca su nueva gira provincial en el Alero Coronel Dorrego

El programa Yo vi tu Corazón iniciará una nueva gira provincial. La propuesta del Ministerio de Cultura llegará el domingo 14 de septiembre al Alero Coronel Dorrego (en la ciudad de Santa Fe), y hasta fin de año visitará también las localidades de Casilda, Cañada de Gómez, Sunchales, Malabrigo, Esperanza y Rosario. Desde su primera edición en diciembre de 2023, con un gran festejo en La Redonda Arte y Vida Cotidiana, el programa recorrió pueblos y ciudades en vinculación con los gobiernos locales, pero fundamentalmente con las vecinas y vecinos que se sumaron como parte activa de cada encuentro. Esa misma lógica marcará la celebración que este domingo tomará como sede al espacio provincial de Avenida French y Sarmiento, que desde las 16 se verá atravesado por juegos, pista de baile y el teatro de kermés que cautiva a públicos de todas las edades.
El programa cultural Yo vi tu Corazón tiene como objetivo gestar espacios de juego y encuentro en espacios públicos de distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Producida por el Ministerio de Cultura y llevada adelante por un equipo interdisciplinario de trabajadoras y trabajadores del Tríptico de la Imaginación (La Redonda, El Molino y La Esquina Encendida) y los Aleros, la propuesta se complementa con la participación activa de las y los anfitriones locales: artistas, docentes, jóvenes, vecinos y vecinas que se suman a la puesta en escena y desarrollo de cada encuentro.
Experiencias
Nicolás, anfitrión durante el paso del programa por San José de la Esquina, destacó la posibilidad de participar de la propuesta: “Está buenísimo porque desde este lugar de anfitriones podemos reconocer el otro lado de los vecinos, viendo la alegría de los chicos al jugar, y también ver la cara de los grandes recordando los juegos que jugaron en su infancia. ¡Es espectacular!”. Ruth, otra de las vecinas participantes de esa celebración, coincidió en su mirada: “Esto es una fiesta. Estamos todos reunidos en familia, con vecinos, amigos. Es para todos, no importa la edad. Es hermoso”.
Para los más chicos, cada encuentro se ofrece como una posibilidad de descubrimiento, de nuevos y viejos juegos. De diversión, entretenimiento y creación lejos de las pantallas. “Hice flores de corazones”; “yo hice muchas cosas”; “a mí me encantó Yo vi tu Corazón”: en la frase de cada niña y niño se sintetiza el espíritu de un programa que es también una posibilidad de manifestación, tal como destacaba un padre en una de las ediciones realizadas en La Redonda: “Es todo muy lindo, los chicos estuvieron jugando, haciendo origamis, carreras de embolsados... También es una oportunidad nueva para que expresen lo que tienen dentro de ellos”.
Juego, baile, diversión y expresión conviven en el programa del Ministerio de Cultura que ya tuvo su paso por Ceres, Gálvez, El Trébol, Firmat, Helvecia, Laguna Paiva, Malabrigo, Rafaela, Recreo, Roldán, Rosario, San José de la Esquina, San Vicente, Santa Fe y Venado Tuerto. Y que este domingo 14 de septiembre iniciará un nuevo recorrido en Santa Fe, en una gira que continuará por Casilda (el domingo 28 de septiembre), Cañada de Gómez (el 19 de octubre), Sunchales (2 de noviembre), Malabrigo (9 de noviembre), Esperanza (30 de noviembre) y Rosario (el domingo 7 de diciembre).
