"Septiembre Baila" en el Ciclo de Viernes de Escénicas

Durante septiembre, se desarrollará “Septiembre Baila” en el Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150 - Santa Fe). Se trata de una propuesta en el marco del Ciclo Viernes de Escénicas, que reúne obras y actividades formativas vinculadas con la danza-teatro de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Las mismas han sido seleccionadas de la convocatoria abierta impulsada por la Dirección de Cultura para acompañar la producción de las y los artistas de la ciudad y la región.
La programación se enmarca además en un homenaje a la vida de Cristina Copes: bailarina, coreógrafa, docente y gestora cultural santafesina que construyó una trayectoria significativa en el campo de la danza y dejó huellas imborrables en toda la comunidad artística.
Programación de obras
El viernes 5 y 12 de septiembre, a las 21 en la Sala Maggi, se presentará la obra en proceso Estados Alterados del Grupo Res (Santa Fe), con dirección, concepto y producción de Sociedad Misterio, asistencia de dirección de Pablo Vallejo e interpretaciones de Juan Martín Berrón, Sergio Coronel y Román López. La música es de Julieta Pagnutti, las visuales de Silvina Grinberg y María Sol Vázquez, y el vestuario de Hue - Haceme Un Espacio. La obra tiene una duración de cuarenta minutos. Luego de cada función habrá un Conversatorio & Bar con docentes y bailarines invitados.
El viernes 19, también a las 21 en la Sala Maggi, será el turno de la función de la obra “Destructivo de un desastre irruptivo”, una propuesta de Santa Fe y Buenos Aires dirigida e interpretada por Eugenia Roces, con asistencia de dirección de Emmanuel Palavecino, producción de Poppy Murray, colaboración coreográfica de Daniel Antonio Corres y un equipo artístico integrado por Carola Etche, Lucas Lavalle, Marian Castellanos Gotte, Juanfra López Bubica, Matías Coulasso, Lucas Minhondo, Elojoylaoreja - Fábrica creativa y Flor Labbat. La obra tiene una duración de cuarenta minutos.
El martes 23 a las 16, en la Sala Maggi, se presentará Un drama del siglo XXI, con elenco integrado por Manuela Beldomenico, Mateo Vogel, Morena Freire, Catalina Gigena, Luisina Froidevaux, Julia Franco, Martina Sencar y Valeria Fontanetto. La actividad incluye la deconstrucción de la obra junto a la compañía Una incógnita y un conversatorio con Valeria Fontanetto. Este espacio se desarrolla en el marco de la asignatura electiva de Cultura UNL Composición y creación en teatro-danza, dictada por Juan Berrón. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.
El viernes 26, a las 21 en la Biblioteca Gálvez, tendrá lugar la obra “Principios Lejanos” (Santa Fe - Rosario), dirigida e interpretada por Flory Álvarez y Mauro Cappadoro, con asistencia técnica y recursos sonoros de Aldana Mistretta. La propuesta tiene una duración de treinta minutos.
Ese mismo día, a las 21.45 en la Sala Maggi, se presentará “Pronóstico de Asfixia” (Santa Fe), dirigida por Valeria Fontanetto e interpretada por la compañía Una Incógnita. La obra cuenta con la participación de Florencia Aquino, María Nazaret Arza Guzmán, Manuela Beldomenico, Morena Nahir Freire, Luisina Froidevaux, Ramiro Gatti, Luna Macias, Josela Velocci, Mateo Vogel Vestuario: Luisina Vottero. La asistencia escénica está a cargo de Mercedes Vivaqua. La función tiene una duración de treinta y seis minutos y fue premiada en la XV Bienal de Arte Joven UNL (2024). Al finalizar, también se desarrollará un Conversatorio & Bar con docentes y bailarines invitados.
Propuestas formativas
Las instancias de capacitación forman parte central del ciclo. El viernes 19 de septiembre, de 13 a 15.30 en la Sala Maggi, se dictará el curso Partener Contemporáneo, a cargo de Valeria Fontanetto. La propuesta invita a explorar el contacto, la escucha y el sostén mutuo en la danza, fomentando la confianza y la percepción sensible del movimiento compartido.
El viernes 26 de septiembre, también de 13.30 a 15.30 en la Sala Maggi, se llevará adelante el seminario de danza contemporánea Entreverar el vínculo, a cargo de Mauro Cappadoro y Florencia Álvarez. La actividad propone trabajar la relación entre cuerpo, peso, tiempo y espacio desde los elementos fundamentales del lenguaje de la danza contemporánea.
La inscripción es online, con cupos limitados, y cada propuesta formativa tiene un costo de $ 10.000. Para informes y reservas consultar al teléfono de la boletería del Foro 342 4877660.
