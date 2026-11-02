Los rosarinos que desde hace más de 35 años gozan del éxito en toda Latinoamérica, Vilma Palma e Vampiros, se estarán presentando en Lemon Arena el próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 21. Además, estarán acompañados de Marcelo Sacco DJ antes y después de su set para convertir esta presentación en una verdadera fiesta de los 90.
El sábado 7
Vilma Palma e Vampiros trae de nuevo la fiesta a Santa Fe
La popular banda rosarina regresa a la ciudad con un show que abarca todos sus clásicos de principio a fin. Será en Lemon Arena desde las 21, con Marcelo Sacco DJ calentando la pista antes y después del show.
Encabezados por Mario “Pájaro” Gómez, llevan tres décadas y media de actividad. Foto: Gentileza Lemon Arena
El multiespacio de la ciudad sito en Ruta 168, Km 14, contará con Patio Gastronómico, un Sector Preferencial en Planta Alta y un amplio espacio general para bailar y disfrutar del show. También cuenta con Parking para unos 200 autos frente al complejo.
Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de plateavip.com.ar o de forma presencial en Santa Fe Rock (San Martin 2347, local 40).
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