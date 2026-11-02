#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
El sábado 7

Vilma Palma e Vampiros trae de nuevo la fiesta a Santa Fe

La popular banda rosarina regresa a la ciudad con un show que abarca todos sus clásicos de principio a fin. Será en Lemon Arena desde las 21, con Marcelo Sacco DJ calentando la pista antes y después del show.

Encabezados por Mario “Pájaro” Gómez, llevan tres décadas y media de actividad. Foto: Gentileza Lemon ArenaEncabezados por Mario “Pájaro” Gómez, llevan tres décadas y media de actividad. Foto: Gentileza Lemon Arena
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Los rosarinos que desde hace más de 35 años gozan del éxito en toda Latinoamérica, Vilma Palma e Vampiros, se estarán presentando en Lemon Arena el próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 21. Además, estarán acompañados de Marcelo Sacco DJ antes y después de su set para convertir esta presentación en una verdadera fiesta de los 90.

El multiespacio de la ciudad sito en Ruta 168, Km 14, contará con Patio Gastronómico, un Sector Preferencial en Planta Alta y un amplio espacio general para bailar y disfrutar del show. También cuenta con Parking para unos 200 autos frente al complejo.

Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de plateavip.com.ar o de forma presencial en Santa Fe Rock (San Martin 2347, local 40).

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro