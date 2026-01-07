Disney ya tiene a los protagonistas del live action de "Enredados": todos los detalles

Enredados tiene protagonistas: Teagan Croft y Milo Manheim fueron confirmados por Walt Disney Pictures tras un casting que incluyó envío de linternas y pruebas de cámara en Londres.
La compañía confirmó a Teagan Croft y Milo Manheim como protagonistas de la película. El casting incluyó envío de linternas y pruebas de cámara en Londres antes de las fiestas.
La película, basada en el cuento que inspiró la versión animada de 2010, asigna a Croft el papel de Rapunzel y a Manheim el de Flynn Rider, papeles que en el filme animado prestaron las voces de Mandy Moore y Zachary Levi, indicaron las fuentes.
Disney presentó la iniciativa como una versión en acción real que mantendrá importantes elementos musicales del original animado; el proyecto contó con un proceso de casting deliberado en Estados Unidos y Reino Unido, añadieron los reportes. El estudio confirmó que la adaptación live conservará la esencia del cuento y que, por ahora, no hay fecha oficial de estreno ni calendario de rodaje anunciado por la compañía.
Teagan Croft llega a Enredados tras ser conocida por su papel de Raven en Titans y por protagonizar True Spirit en Netflix; en la nueva película Croft interpretará a Rapunzel, la joven de cabello mágico que desea conocer el mundo fuera de la torre.
Milo Manheim, por su parte, aportará su experiencia musical al proyecto; Manheim se dio a conocer con la franquicia Zombies de Disney Channel y sumó papeles en series y teatro, y en este live action Manheim será Flynn Rider, el ladrón que ayuda a Rapunzel.
Ambos actores integran un casting pensado por Disney para trasladar al público la combinación de música y narración que definió la versión animada, y sus perfiles artísticos fueron decisivos en la elección según las notas publicadas.
El director contratado es Michael Gracey, cuya filmografía incluye biopic musicales, y el guion fue firmado por Jennifer Kaytin Robinson; Kristin Burr figura como productora y Lucy Kitada como productora ejecutiva según las fuentes.
Las notas señalan que Disney buscó a los protagonistas enviando linternas al cielo en Estados Unidos y Reino Unido y que las finalistas se sometieron a pruebas de cámara en Londres en diciembre antes de las vacaciones, en un casting que el medio describe como cuidadoso.
El siguiente papel importante por definir es el de la villana Madre Gothel; en etapas tempranas se mencionó a Scarlett Johansson como candidata, pero ese rol sigue pendiente de confirmación por parte del estudio. La película animada original recaudó alrededor de 591 millones de dólares y dio paso a una serie de televisión para Disney Channel, antecedente que contextualiza la expectativa sobre la nueva versión live.
Con la confirmación de Croft y Manheim, Disney avanza en su línea de adaptaciones en acción real, y el estudio aún no proporcionó datos sobre fecha de estreno o inicio de rodaje para esta versión de Enredados.