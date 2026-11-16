Santa Fe recibirá la visita del reconocido clavecinista madrileño Yago Mahúgo, destacado intérprete del ámbito de la música antigua europea, quien se encuentra realizando una extensa gira que abarca escenarios de Latinoamérica y Europa, desarrollando una intensa agenda de actividades académicas y artísticas en nuestra ciudad con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
Yago Mahúgo ofrecerá actividades académicas y un concierto en Santa Fe
El destacado intérprete de música antigua europea, de gira por Latinoamérica, dictará el seminario Herramientas de ejecución desde el clave al pianoforte” y una actuación centrada en Antonio Soler, François Couperin y Johann Sebastian Bach.
Su llegada tiene como nexo a la clavecinista japonesa Iyo Yoshimi, radicada en Santa Fe y docente del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, quien desde la misma disciplina instrumental propició y permitió concretar esta visita.
Seminario e instancia académica
El maestro Mahúgo dictará el seminario de interpretación barroca titulado “Herramientas de ejecución desde el clave al pianoforte”.
La actividad académica es organizada por el Instituto Superior de Música de la UNL y se propone a cargo de la Cátedra de Piano bajo la organización de la profesora Laura Brunetti, en colaboración con el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” y la participación de la profesora Cecilia Vaca Cardoso.
Este seminario parte de una premisa central e indispensable para la formación musical: durante la carrera, los estudiantes de piano recorren habitualmente obras de período barroco concebidas originalmente para el clave.
Sin embargo, dada la complejidad del contrapunto y el tratamiento de las voces, resulta fundamental que los pianistas comprendan que el clavecín no responde a la dinámica del tacto del piano, sino que proyecta su expresividad exclusivamente a través de la articulación, el tempo rubato y la ornamentación.
La adquisición de estas herramientas técnicas e interpretativas propias del clavecín -profundizadas de la mano de un referente internacional como Mahúgo- enriquece y amplía de manera radical las posibilidades del pianista para aproximarse con fidelidad estilística a estos repertorios.
El encuentro se desarrollará en dos jornadas:
-Jueves 26 de noviembre, de 14.30 a 18.30, en el SUM del Liceo Municipal - Molino Marconetti Dique II.
-Viernes 27 de noviembre, de 9 a 14, en el Auditorio del Instituto Superior de Música (ISM) de la UNL.
La propuesta está destinada a estudiantes de instrumentos de teclado, graduados, docentes y comunidad musical en general. La modalidad para oyentes será abierta al público y se otorgarán certificados de participación.
“Espejos del Barroco”
Como coronación de su visita, el domingo 29 de noviembre a las 19, Mahúgo ofrecerá un concierto en la Sala Marechal del Teatro Municipal 1º de Mayo San Martín 2020, con un repertorio centrado en autores como Antonio Soler, François Couperin y Johann Sebastian Bach.
En esta presentación participará como músico invitado el violista Adrián Dvoracek, en un encuentro excepcional que reunirá en escena al clave y la viola. Entrada gratuita con retiro previo en boletería del teatro a partir del martes 24 de noviembre (martes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20).
Esta visita cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España y constituye una oportunidad única para acercarse al trabajo de un referente de proyección internacional. Cabe destacar que Santa Fe será la única ciudad argentina que recibirá al artista en esta gira, convirtiéndose en un acontecimiento de especial relevancia para la vida cultural de la región.
Trayectoria
Elegido por Rubén Amón, crítico del periódico El Mundo, como “artista español del año 2013” e intérprete de una de las mejores grabaciones del año 2013 según el rotativo El País, Yago Mahúgo nace en Madrid y estudia piano con Ana Guijarro. Es un especialista en la interpretación según criterios históricos.
Doctor cum laude en Artes por la Universidad Rey Juan Carlos, con premio extraordinario de doctorado, licenciado en instrumentos históricos de teclado (clave, fortepiano y órgano) por la Universidad de Música de Freiburg (Alemania) con beca de la Fundación Alexander von Humboldt bajo la dirección de Robert Hill.
Ha completado su formación con los maestros Christophe Rousset, Kenneth Gilbert y Malcolm Bilson. Entre sus galardones destacan los obtenidos en el 35º Concurso Internacional de clave de Budapest (Hungría) y en el 13º Concurso de Clave de Brujas (Bélgica), considerado el certamen más importante de música antigua.
Ha grabado para las televisiones y radios estatales de España, Hungría y República Checa y ha publicado el primer CD con la obra integral para piano de Domenico Cimarosa.
Hasta ahora, todos sus discos de solista tanto en clave como en fortepiano han sido galardonados como Disco Excepcional del Mes por la prestigiosa revista Scherzo y ha sido premiado también por otras muchas revistas especializadas.
Estas incluyen: Obras completas de Pancrace Royer, “Pièces de clavecin en concert” (J. P. Rameau), Obras completas de Marchand / Clerambault, Piezas seleccionadas de Armand Louis Couperin, “Las 7 Últimas Palabras de Cristo” (Haydn), obras favoritas de F. Couperin y “Éclectique”.
Mahúgo tiene actualmente contrato con Brilliant Classics para grabar tres discos de música francesa del siglo XVIII así como la integral de la obra para clave de F. Couperin (11 CD) con CMY Baroque.
Concede una gran importancia a la música contemporánea y del siglo XX. Ha grabado obras de Bartók. Ha actuado activamente en el Grupo Proyecto Gerhard y es dedicatario de las obras que varios compositores han escrito para él.
Es fundador y director del conjunto historicista Ímpetus, formación con la que ha grabado tres CD: “Ímpetus live! In Madrid”, “Pièces de clavecin en concert” de Jean-Philippe Rameau y “Geistliche Oden und Lieder mit Melodien” de C. P. E. Bach. Estos dos últimos han sido acogidos con enorme entusiasmo por la crítica nacional e internacional y galardonados por las revistas Ritmo, Melómano y Scherzo.
El disco de Rameau fue incluso nominado a los premios ICMA 2015 (International Classical Music Awards) en la categoría de Música Barroca Instrumental y elegido disco del año 2014 por la revista Melómano.
Además de su actividad como concertista en España y el extranjero, el músico madrileño ha sido profesor de las asignaturas de Clave e Interpretación Histórica e imparte regularmente conferencias en diversas instituciones como la Universidad Federal de Río de Janeiro o la Universidad de Michigan.
Como docente, es catedrático titular de Música y Artes Escénicas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha trabajado como profesor de clave en el Conservatorio Superior de Sevilla y durante más de diez años ha sido clavecinista invitado de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.