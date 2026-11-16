Clavecinista español

Yago Mahúgo ofrecerá actividades académicas y un concierto en Santa Fe

El destacado intérprete de música antigua europea, de gira por Latinoamérica, dictará el seminario Herramientas de ejecución desde el clave al pianoforte” y una actuación centrada en Antonio Soler, François Couperin y Johann Sebastian Bach.