Primera presentación como solista

Zayn anunció show en Argentina: promete hacer historia con la gira "Konnakol"

Una de las voces más distintivas del pop mundial anuncia su show para el 6 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. El ex One Direction, que tocó con la banda por última vez en Argentina hace más de 10 años, se presentará con un show que celebra su consolidado proyecto personal.