Zayn anunció show en Argentina: promete hacer historia con la gira "Konnakol"
Una de las voces más distintivas del pop mundial anuncia su show para el 6 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. El ex One Direction, que tocó con la banda por última vez en Argentina hace más de 10 años, se presentará con un show que celebra su consolidado proyecto personal.
Uno de los anuncios más esperados del pop ya es una realidad: Zayn confirma su primer show solista en Argentina para el 6 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, con producción de DF Entertainment. El artista británico regresará al país tras más de una década -su última visita fue en mayo de 2014 como parte de One Direction- en el marco del segmento latinoamericano de su gira mundial “Konnakol”, que incluye paradas en México, Perú, Chile, y Brasil.
En las últimas semanas, los rumores sobre su llegada crecieron con fuerza, especialmente luego de que el propio Zayn compartiera en sus redes una invitación para registrarse desde estos países, ¡y al fin llegó la confirmación!
Los tickets estarán disponibles únicamente a través de movistararena.com.ar, desde el 11 de febrero en la instancia de preventa para clientes Macro Selecta (a las 16), quienes además accederán a la opción de pagar en seis cuotas sin interés, y en la venta general a partir del viernes 13 de febrero (a la misma hora).
Este esperado show llega luego del éxito de su residencia en Dolby Live at Park MGM en Las Vegas, donde presentó por primera vez en vivo su nuevo single “Die For Me” (el cual estrenó este viernes 7 de febrero de forma oficial) y sorprendió con cinco canciones inéditas. Acompañado por una banda completamente femenina y con una puesta en escena íntima y envolvente, Zayn recorrió en esas noches lo más destacado de sus cuatro álbumes de estudio, incluyendo himnos como “Pillowtalk”, “What I Am”, “Swear”, “sHe”, “iT’s YoU” y “dRuNk”.
Con esta nueva propuesta escénica y sonora, el artista británico profundiza en sus raíces pop-R&B para deleite de sus fans y prepara a su audiencia más fiel para “Konnakol”, su quinto disco de estudio y proyecto que le dará nombre a la gira mundial.