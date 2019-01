https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se realizará este domingo a partir de las 21. Reunirá al Coro Preparatorio, Coro de Niños, Coro Universitario y Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe. Además, se sumarán el grupo de Teatro y el cuerpo de baile folclórico de la institución, como así también docentes del Profesorado de Música que acompañarán los bailes y las interpretaciones corales.

El domingo se realizará el Festival Navideño de Coros de la Universidad Católica de Santa Fe. El lugar elegido es el Anfiteatro del Patio Catedral (1º de Mayo 2451) y dará inicio a las 21.

El evento se viene realizando desde hace varios años y aúna en un solo espectáculo a Coro Preparatorio, Coro de Niños, Coro Universitario y Coral Sacro de la UCSF. En esta edición y como novedad, se sumarán el grupo de Teatro de la UCSF, a cargo del Prof. José Serralunga; el cuerpo de baile folclórico de la UCSF, bajo la conducción del Prof. Juan Pablo Porreti y los Prof. Danilo Cernotto y Oscar Peralta, como así también, docentes del Profesorado de Música de la Universidad que acompañarán los bailes y las interpretaciones corales.

Para la entrada, se solicita la colaboración de alimentos para la mesa navideña (panes dulces, budines, latas, turrones) a beneficio de Cáritas Santa Fe.

El concierto tendrá una hora y media de duración y presenta diferentes expresiones de la Navidad, con la intervención entre obras del grupo de Teatro y de Danzas Folclóricas. Se podrán escuchar: “El tamborilero” - Katherine K. Davis; “Angels Carols” John Rutter; “In Noctem” Nicholas Hoope; “Ave Maria” Franz Biebl; “Estrellita” Miguel Piva; “Halleluiajh” Leonard Cohen; “Et Misericordia” Kim André Arnesen; “The Lord Bless you and keep you” John Rutter; “Suo Gan Alaw Werin; “Pastores de la montaña” Popular Francés; “Saytha” Ben Allaway; “Salve Regina” Lars Jansson, y “Noche de paz” Franz Xaver Gruber, a cargo de los coros; en tanto que “La Flor azul” chacarera-, “La calandria” chamamé- y “Calle angosta” cueca cuyana-, a cargo del cuerpo de baile.

Los coros de la UCSF se encuentran bajo la dirección del Prof. Miguel Piva y la preparación vocal de la Prof. María Cecilia Aguirre.

Taller de Teatro

El Taller de Teatro de la UCSF, integrado por estudiantes de la institución, inicia sus actividades en la década del ‘80. De su seno han surgido actores que han mantenido vigente su actividad artística, principalmente en la ciudad de Santa Fe, como así también en Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, entre otras provincias. En la actualidad, participan del Taller unos 20 estudiantes, quienes han dado nueva vida a su actividad, presentando dos obras: “El velorio de la azafata”, de Eduardo Bonafede, y “Como el agua”, de Antonio Foti, ambos autores argentinos en actividad. Todo esto de la mano de José Ignacio Serralunga, director del taller, quien también lo integró como actor en la década del ’90. El sostenimiento del taller ha permitido un interesante crecimiento, a tal punto que para el 2019 se prevé la incorporación de nuevos integrantes, la presentación de una nueva obra teatral, la realización de un encuentro interuniversitario y la participación en presentaciones conjuntas con los coros de la Universidad. En este Festival Navideño, participan con textos e interpretación Ma. Eugenia González Dorbesi, Osmar Cannata, Néstor Troncoso y José Ignacio Serralunga.

Coro de Niños de la UCSF

El Coro de niños de la UCSF es una iniciativa llevada a cabo con el objetivo de crear un espacio real para niños mayores de 9 años con formación y experiencia previa en el Coro Preparatorio de la UCSF, ofreciendo educación musical y coral, de amplio y complejo repertorio, clásico y popular, despertando la curiosidad, interés y amor por el arte desarrollando actividades específicas con una disciplina que será la base de formación al mundo de la música coral. Las obras seleccionadas son trabajadas y tratadas a dos, tres o más voces graduando el nivel de complejidad musical y/o técnico vocal. Dichas actividades legitiman y fortalecen los principales valores de todo grupo cultural. De esto se deriva la importancia del coro como práctica musical colectiva que contribuye a la construcción de proyectos comunes de elevado aporte cultural a partir de las individualidades, las diferencias, el diálogo y la toma concertada de decisiones. El Coro ha realizado y organizado desde su creación, uno de los eventos corales infantiles más importantes de la región, único por sus características, convocando a prestigiosas agrupaciones de nuestra región y provincias vecinas y presentando este año la IV edición del Festival de Coros de Niños y Jóvenes. Este proyecto iniciado en el año 2015, atravesando hoy su cuarto año de formación, nos llena de orgullo y alegría. Desde su creación, la preparación vocal está a cargo de la Prof. María Cecilia Aguirre y se encuentra bajo la dirección del Mtro. Miguel Piva.

Coro Preparatorio de Niños

El Coro Preparatorio es una iniciativa llevada a cabo con el objetivo de crear un espacio real para niños de entre 6 y 9 años que atraviesan su primera experiencia en el canto coral, ofreciendo educación musical y coral e iniciando a los mismos en el repertorio clásico y popular. Con una disciplina que será la base de acercamiento al mundo de la música coral y despertando la curiosidad, interés y amor por este arte, se desarrollan actividades específicas tales como melodías, juegos rítmicos corporales y la apropiación de elementos básicos del lenguaje musical. Estas manifestaciones estéticas, legitiman y fortalecen los principales valores de todo grupo cultural. La práctica musical colectiva contribuye a la construcción de proyectos comunes a partir del aporte individual, la diferencia, el diálogo y la toma concertada de decisiones. Este proyecto iniciado en marzo de 2018 atraviesa sus primeros pasos de formación. Se encuentra bajo la dirección de la Prof. María Cecilia Aguirre bajo el asesoramiento y coordinación del Mtro. Miguel Piva.

Coro de la Universidad Católica de Santa Fe

El Coro fue creado el 1º de septiembre de 1986 por inquietud de las autoridades universitarias y de un grupo de alumnos. Desde su fundación, estuvo bajo la dirección del Maestro Héctor Nardi y ha participado en distintos ámbitos de la ciudad y localidades del interior de la provincia. Esta iniciativa perfila a jóvenes estudiantes universitarios creando un espacio de participación colectiva de alto nivel cultural con una cuidadosa selección del repertorio en su mayoría folclórico, popular, dentro de los cuales abarca clásicos del rock nacional e internacional, teniendo en cuenta y considerando el interés musical de quienes lo integran. A partir del 2017, se incorporan a la agrupación alumnos del Profesorado de Música (UCSF) considerando dicha actividad, elemental e indispensable para su formación musical profesional.

Desde su creación, ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales compartiendo escenario con prestigiosos grupos y solistas renombrados. En los últimos años, ha sido responsable de la organización de festivales nacionales e internacionales como el Festival de Coros de la UCSF en más de treinta ediciones, el Festival Música Sacra, único en la región, y el Festival Internacional de Coros Universitarios, contando con la participación de prestigiosos coros de todo el país y países vecinos. Desde el año 2014 a la actualidad, la preparación vocal está a cargo de la Prof. María Cecilia Aguirre y la dirección a cargo del Mtro. Miguel Piva.

Coral Sacro

El Coral Sacro de la UCSF se funda en el año 1991 como Coro Arquidiocesano, comenzando sus actividades en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús correspondiente a la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. En principio, sus presentaciones se desarrollaron en ámbitos parroquiales para solemnizar los actos litúrgicos destacados de la Iglesia Santafesina, especialmente los presididos por el arzobispo de la Arquidiócesis. Teniendo como propósito la exaltación de la palabra de Dios a través de la música y el canto, el coro comenzó a realizar conciertos en distintas localidades de la Arquidiócesis, concretando desde entonces más de trescientos, en templos y salas de la ciudad de Santa Fe y localidades de la provincia, como así también en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. A partir del año 2012, el Coro Arquidiocesano se une a la Universidad Católica de Santa Fe bajo el nombre de Coral Sacro de la UCSF, dedicándose desde entonces a la investigación e interpretación de compositores del siglo XX y contemporáneos, en interpretaciones a capella, con acompañamiento instrumental y sinfónico corales. Desde el año 2013, organiza y realiza Festivales de Música Sacra y encuentros de Coros Universitarios. Desde su fundación es dirigido por el Mtro. Miguel Piva.

Miguel Ángel Piva

Nacido en la ciudad de Santa Fe, comenzó su instrucción en guitarra y música a los 12 años de edad con el profesor José Manuel Echagüe continuándola en el Instituto Superior de Música dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Estudió con los Maestros Luis Ángel Machado, Guido Santorsola, Abel Carlevaro y Eduardo Isaac entre otros. En el año 1989, fue miembro fundador del Santa Fe Guitar Quartet con el cual realizó conciertos, ha dado clases sobre música de cámara y participado en festivales nacionales e internacionales en países como Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay, Estonia, Lituania, Canadá y USA. Ha estado bajo el auspicio de prestigiosas empresas e instituciones como Partners of the Américas, Organizations of the American States, Inter-American Development Bank IDB, Mid-America Arts Alliance, Community Concerts, y Texas Commision for the Arts entre otras. Además, el conjunto musical ha grabado cuatro discos en California (Estados Unidos), para el sello Klavier Records; en Arizona, para el sello Omni Records y, en San Francisco, para el sello VGO recordings. Entre las salas más prestigiosas en las que se ha presentado se encuentran el Morton H. Meyerson Symphony Center de Dallas, el Weill Recita Hall del célebre Carnegie Hall y el Walter Reade Theatre del Lincoln Center, ambas en la ciudad de New York. Asimismo, ha recibido elogiosas críticas de prestigiosos diarios como el Washington Post, The Dallas Morning News y St. Louis Post Dispach entre otros. Ha participado como miembro del Jurado en concursos y festivales nacionales e internacionales. Es docente de la Cátedra de Música en los colegios Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Inmaculada, y coordinador del Profesorado de Música de la UCSF. Es director del Coro de la Unión y Benevolencia Dante Alighieri, Coro de la UCSF, Coro de Niños de la UCSF y Coral Sacro de la UCSF.